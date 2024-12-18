社論》柯文哲這面鏡子

柯文哲所涉弊案，北檢已在收尾階段。朱蕙蓉，接受檢方約談後說：柯文哲死定了。張益贍接受檢方約談後稱：檢方對事證的掌握，非常地清楚。民眾黨及其支持者，要相信師父或相信司法，一念之間。民眾黨，成也一人，敗也一人，這是一人黨的宿命。也許，北檢起訴書出爐，樹倒猢猻散，只剩柯氏夫妻同林鳥，以及八白委，那也莫可奈何。

二○一四，二○二四，十年柯氏驚嘆號。威權年代，也有時勢所造的英雄，可惜生逢非民主時期，最後壯志未酬。相形之下，柯文哲是個幸運兒，他的個人爆發力，正逢民主時代，以及，馬英九執政失敗，因此，羨煞多少政治人物，從台大醫院地下室，搭電梯直達台北市長室。素人崛起，反應社會對藍綠纏鬥的失望程度，這是柯文哲的歷史機會。可惜，他贏得群眾就馬上忘了群眾，錯誤理解自己崛起的原因，最後的結論是智商一五七我最聰明。更糟糕的是，他把智商一五七轉化為政治生意經，從小額捐款到不必裝窮，於是他忘了我是誰，大家也忘了他是誰。

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柯文哲落難記，平行上演的是國會藍白合。不知道，柯氏家族會不會悔不當初，一月十三日侯柯配一戰定江山，今天的柯氏大秘寶可能就過關了。國民黨，朱立倫，道行很深，深謀遠慮。一面「聲」援柯文哲卻乏行動，一面收服黃國昌八白委，也就是，不管柯文哲死活，只想置賴清德於死地，為此不惜抱對岸大哥的腿。黃國昌，黃珊珊，雙黃的想法不盡相同。後者，比較像是柯文哲的命運共同體。前者，比較像是死道友不是死貧道。表現出來的是，黃國昌儼然是傅崐萁的小黃，黃珊珊，則對柯氏、民眾黨有心無力。無可奈何花落去，柯文哲的光環一旦消失，民眾黨便黨魂渙散。目前，政黨補助是維生系統，八白委有兩年任期內規，二○二六是往後路線觀察點。

白營要脫困，國、民兩黨是不同的參考。國民黨，孫中山、蔣介石以來，派系林立、互別苗頭。到了台灣，威權統治時期，派系、家族都是侍從，逃不出兩蔣的手掌心。進入李登輝時代，上有主流、非主流鬥爭，下有派系、家族較勁，呈現多色拼盤。大雜燴的特色，好處之一在於，派系、家族出事，都是局部的問題，國民黨的支持者不會以偏概全。所以，對國民黨的總體傷害，相對有限。民進黨，則不然。從黨外到建黨，支持者或反對者，都以整體觀看待這個政黨。於是，派系、家族、山頭、個人出了事，民進黨往往會被認為，必須概括承受。影響所及，在政黨攻防上，國民黨可以一面大事化小（例如me too），一面小事化大攻擊民進黨。民進黨，沒有國民黨的豁免權。二○○八之後，民進黨與陳水扁脫鉤，引進新的政治元素，由蔡英文領導再起。二○一六，終於達陣。直到今天，陳水扁仍是民進黨的局外人。

國、眾兩黨，仍有它們的幸運，那就是，台灣已經進入民主時代，民進黨執政也不能一黨專政。民主時代，執政黨可以升官封爵，那是民主體制給予政黨輪替的行政特權。不過，所有的行政特權，也都必須依法行政，不能越軌政治迫害在野黨。從小英到賴桑，民進黨從立法院過半，萎縮到藍白立委席次過半。賴桑固然備受掣肘，先前小英也不能為所欲為。再往前，國民黨立院過半，「馬終統」也吃癟得很，還被太陽花搞到灰頭土臉。結論就是，官不聊生，頭家自然會傾向在野者對執政者的監督。青鳥與太陽花，能量之差，或即在此。超越馬、蔡的，還有兩岸僵局、中美關係、地緣政治等結構。

二○一六以來，民進黨連續執政三屆，從小英到賴桑，國民黨都在尋找攻擊弱點。年金改革，激發軍公教仇恨值。同婚議題固然進步，卻連民進黨支持者也跟不上腳步。能源轉型，一直有工商團體、非政府組織在撩撥民眾質疑。死刑存廢，亦非當下主流民意所能欣然接受。凡此議題，在野者也看準了，頗能刺激民眾討厭民進黨。只不過，一如阿扁、柯氏所展示，頭家的最後底線是廉能：廉潔而有治理能力。假使兩者皆非，問題就大了。而廉潔這一關過不了，就算一邊一國捍衛主權、反獨促統加避戰求和、新政治超越藍綠，也很難唬人。柯文哲這面鏡子，更值得各黨攬鏡自照。

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