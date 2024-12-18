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自由廣場》阻立委亂政 人民行使抵抗權

2024/12/18 05:30

◎ 陳逸南

自由時報報導「膠帶封門擋民進黨立委 國民黨一分鐘強渡選罷法修法初審」指出，立法院內政委員會三度排審提高罷免門檻的「選罷法修正草案」，國民黨立委以人牆、會議桌、膠帶阻擋，讓民進黨立委不得其門而入，國民黨籍召委徐欣瑩僅用一分鐘就完成草案初審，三分鐘宣布散會。民進黨團幹事長吳思瑤受訪痛批，這是多數獨裁、國會戒嚴，要求立法院不得違法送出無效會議的審查報告。

國民黨立委在立法院演出「一分鐘立法」政治鬧劇，針對選罷法進行修惡，藉著提高公民罷免權行使之門檻，沒收公民罷免民代之正當權利，違背現代民主法治國家的常態。如此「戒嚴式」立法，未經民主程序，慎思討論而制定的法律，只是把立法當成控制人民行使權利的工具，在此情況下，人民行使「抵抗權」具有正當理由。

在現代法治國家，行政機關、司法機關都應受到法律規範的拘束，而立法機關也必須受到合憲秩序的拘束。立法結果是否合乎憲政秩序，必須透過釋憲機關，經由違憲審查程序予以確認，此為憲法訴訟制度的功能。

不久前，「立法院職權行使法」的修正，刑法增列「國會藐視罪」，都被認為是擴權法案，而被宣告大部分違憲，藍白立委浪費人民的血汗錢及國家資源，如今國民黨立委又不當修正選罷法，被認為顯有「自肥」之嫌，為了防止選罷法的修惡，人民應該挺身行使「抵抗權」，以維憲政秩序，保障台灣的民主法治精神。

（作者是仲裁人）

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