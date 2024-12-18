晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣潛藏多少「安德魯王子」？

2024/12/18 05:30

◎ 竹木一工

英國安德魯王子的一個商業夥伴被懷疑是中國間諜，二○二三年二月十六日他從北京飛往倫敦時被禁止入境，隔月他提上訴，今年十二月十二日，英國特別移民上訴委員會駁回上訴：因為英國當局從他手機發現許多文件，研判他是中國間諜，從事秘密且具有欺騙性的活動，未如實說明與安德魯王子之間的關係，並利用與英國知名人士建立的關係，進行政治干預，英國以國家安全為由宣判維持禁令。十六日，英國法院裁定公開，這位代號H6的嫌疑犯就是中國商人楊騰波。

據中國百度資料，楊騰波是中國全國政協十三屆代表、擁有「英中企業家聯合會主席」等多個商業團體頭銜。英國下院議員鄧肯．史密斯警告，指出英國還有很多像楊騰波這樣的影響力人物，英國面對的只是冰山一角，現實情況是，還有很多類似的間諜活動正在發生，對英國來說，中國是一個非常明顯的威脅。

針對此事，中國駐英國大使館官網駁斥，指這是編造的間諜故事，目的是誣衊抹黑中國，但這篇聲明給人「此地無銀三百兩」的感覺。

尤其安德魯王子二○二二年一月因涉性侵案而被王室收回軍階、公職及皇家慈善贊助人身份，王室聲明他不再以公務身分使用「殿下」稱號。中國鎖定過氣的安德魯王子進行滲透，令人連想到中國滲透泛藍族群過氣的「馬英九們」。

英中地理距離遙遠，英國國力強過台灣，尚且如此警惕，台灣緊鄰中國，國力不如英國，「馬英九們」卻比英國多很多，且是中國滲透的重災區，國人必須加倍警惕。

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書