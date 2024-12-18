自由廣場》台灣潛藏多少「安德魯王子」？

◎ 竹木一工

英國安德魯王子的一個商業夥伴被懷疑是中國間諜，二○二三年二月十六日他從北京飛往倫敦時被禁止入境，隔月他提上訴，今年十二月十二日，英國特別移民上訴委員會駁回上訴：因為英國當局從他手機發現許多文件，研判他是中國間諜，從事秘密且具有欺騙性的活動，未如實說明與安德魯王子之間的關係，並利用與英國知名人士建立的關係，進行政治干預，英國以國家安全為由宣判維持禁令。十六日，英國法院裁定公開，這位代號H6的嫌疑犯就是中國商人楊騰波。

據中國百度資料，楊騰波是中國全國政協十三屆代表、擁有「英中企業家聯合會主席」等多個商業團體頭銜。英國下院議員鄧肯．史密斯警告，指出英國還有很多像楊騰波這樣的影響力人物，英國面對的只是冰山一角，現實情況是，還有很多類似的間諜活動正在發生，對英國來說，中國是一個非常明顯的威脅。

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針對此事，中國駐英國大使館官網駁斥，指這是編造的間諜故事，目的是誣衊抹黑中國，但這篇聲明給人「此地無銀三百兩」的感覺。

尤其安德魯王子二○二二年一月因涉性侵案而被王室收回軍階、公職及皇家慈善贊助人身份，王室聲明他不再以公務身分使用「殿下」稱號。中國鎖定過氣的安德魯王子進行滲透，令人連想到中國滲透泛藍族群過氣的「馬英九們」。

英中地理距離遙遠，英國國力強過台灣，尚且如此警惕，台灣緊鄰中國，國力不如英國，「馬英九們」卻比英國多很多，且是中國滲透的重災區，國人必須加倍警惕。

（作者從商）

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