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自由廣場》明明違法／滿街在吸電子煙 無人取締

2024/12/18 05:30

◎ 陳宏煇

世界衛生組織曾表示，任何形式的菸品或電子煙都是有害的，而電子煙裡大多含有尼古丁及有害致癌物，對使用者和暴露於二手煙者都有害，另外也沒有證據證明電子煙可以幫助戒菸，還有電子煙的安全性也堪慮。

正因為電子煙多數含有致癌物，且可用來吸食大麻及依托咪酯等毒品，政府於二○二三年三月廿日在正式施行的《菸害防制法》新法中，特別將電子煙納入禁止範疇，除了禁止販賣及展示，也不能使用。但新法上路將近兩年，街頭巷尾卻到處可見吸食電子煙者，甚至就連在機場門口，都能見到外國人吸食，電子煙雖然已經立法禁止，但卻未見相關單位積極查緝。

日前筆者幫兒子至汽機車駕訓班報名，臨去前看見一名卅歲左右女子在等候練習開車，還未輪到她的空檔，她竟然開始吸食著電子煙，而身旁還有五、六位也在等候的「同學」原本還坐著，卻慢慢地起身遠離她，還有三位教練則是遠遠地看著她，相互在討論，不知道該如何是好？看到這種情形我立刻走到那名女子身旁，大聲地喊叫，「小姐，吸電子煙是違法的，會被罰二千元至一萬元喔～」那名女子聽到後嚇了一跳，趕緊收起電子煙，並向周遭的人道歉。

《菸害防制法》新法上路近兩年，因查緝人力有限，不少人心存僥倖，旁若無人地大剌剌吸電子煙，建議地方衛生主管機關應增加查緝人力，上街頭取締吸食電子煙者，以矯劣習，以維國人健康。

（作者是大學生輔人員）

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