自由廣場》台灣馬路通過M1A2T戰車考驗

◎ 宋磊

我國陸軍向美國採購的一○八輛M1A2T戰車，首批卅八輛、連同四輛M88A2裝甲救濟車，終在十二月十五日抵台，這款地表最強戰車是國軍睽違卅年後，再度接受新型戰車，在機動性、火力與防護力都遠勝現役戰車，面對威脅台灣的解放軍、氣墊登陸艇，M1A2T戰車具有壓倒性優勢。

「戰車無用論」者認為該款戰車不適合台灣，甚至認為M1戰車無法適應現代戰場的無人機威脅，筆者以台灣地理環境、現代戰場面貌，逐一反駁。

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從媒體播出的M1A2T戰車畫面來看，拖板車載運過程、戰車自行開上平面道路，柏油馬路均未有損毀，M1A2T戰車雖然重達六十三噸，但台灣柏油馬路的品質，完全足以負荷，台灣道路常有重型砂石車輾過，多數道路均能承重，關於M1A2T戰車過重而不適台灣的說法，完全不攻自破。

其次，台灣本島的平原地形，比例上雖少於美、俄、歐洲，但多山面積狹小的國家，如日本、南韓、新加坡、瑞士等國，其陸軍仍以重型戰車作為主力，基於國土防衛作戰之必要，我國陸軍仍有使用重型戰車的需求，搭配輪型甲車、武裝直升機，M1A2T戰車不但適合台灣，更直接優化並升級陸軍整體防衛作戰能力。

第三，俄烏戰爭中，無人機雖能擊毀戰車，但這不等於戰車在現代戰爭的地位徹底殞落；對攻守兩軍而言，戰車仍是「攻與守」的最佳裝備，配備M1A2T戰車，在想定的防衛作戰仍能發揮攻擊兼顧守備的雙重能力。

第四，陸軍M1A2T戰車陸續報到後，順勢牽動著北台灣防衛作戰，陸軍五八四裝甲旅、二六九機步旅的駐地位在湖口、楊梅，M1A2T重戰車的部署，將強化六軍團戍守首都圈的能力，增強北部整體防衛韌性。

綜觀全球戰車發展及實戰表現，美製M1A2T戰車的性能普遍優於俄式或非民主國家的重型戰車。

（作者是淡大戰略所博士生）

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