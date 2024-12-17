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社論》檢驗雙城論壇的虛實

2024/12/17 05:30

台北與上海的雙城論壇，今天開鑼。台灣與中國之間的這一地方政府交流，從二○一○年以來，對促進台北市政進步，實質助益有限，每年花去台北市民不少納稅錢，卻常淪為市長個人作秀場面，堪稱食之無味、棄之不可惜。

勉強要找理由不停辦，唯一或只在中國近年斷絕與台灣官方互動之後，此一論壇為雙方僅剩的地方政府交流場合。然而，就台北市政府所強調的「對等、尊嚴、善意、互惠」原則而言，雙城論壇未必有存續的道理。最簡單的，不妨借用二○二二年台北市長候選人蔣萬安對舉行論壇所下的前提條件：中國不再侵擾台灣、對台灣釋出善意、雙方對等。但一經當選，他即拋棄所言，去年前往上海與會。如今，中國軍機軍艦每天侵擾台灣，蔣萬安仍開大門相迎中國來人，照樣開鑼。要凸顯政治人物選前、選後兩個樣，選舉所做政治承諾往往只是騙票工具，這實在是最鮮活的例子。

上有所好，下必甚焉。蔣萬安既然說一套、做一套，底下的官員也就有樣學樣，甚至不惜扭曲事實。北市府發言人殷偉為批評中央執政當局，宣稱民進黨執政九年來，台灣與中國的官方對話平台都已斷光，若連雙城論壇都反對，只襯托出民進黨的無能。眾所周知，台灣與中國官方近年往來中斷，出自中國以民進黨不接受「九二共識」、「倚外謀獨」等為由，無視從蔡英文到賴清德兩位總統，一再表達善意，願不設前提而與中國往來，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作。

殷偉之流把台灣與中國官方近年往來中斷歸咎我方，凸顯了我們內部總有若干人等，顛倒事實與是非，為中國幫腔；這幫人等常唇槍舌劍對內，嚴厲批判我方政府，卻對中國欺壓我國不敢稍置一詞，甚至還卑躬屈膝，投其所好。

檢驗十幾年來的雙城論壇，就可看出這種極不正常的偏差與心態。以出席者為例，除了第一屆的二○一○年在台北舉行，上海市長韓正參加，其餘的台北場，都只派副市長前來。相形之下，從始作俑者的郝龍斌到其後的柯文哲、蔣萬安，不論台北場或上海場，都親自全程出席。雙城論壇所謂「對等」云云，只是拿來欺騙台北市民的口號。

現場的政治演出，同樣令正常的台灣人看不下去。舉例來說，上海市長龔正近年利用雙城論壇大放厥詞，宣稱「兩岸同胞都是中國人」、要「共圓中華民族偉大復興的中國夢」、「血濃於水、手足情深」。但是，八次參加論壇的柯文哲除曾倡言「兩岸一家親」，對龔正所言噤若寒蟬，且推說事先承諾北市議員要提的「軍機不擾台」屬中央事務；蔣萬安去年雖有回應，卻有如小媳婦般唸了幾句唐詩，不敢堂皇說出台灣的主張。台灣的首都市長如此卑躬軟骨，十足反映政客在中國的嘴臉，也凸顯了雙邊交流明顯不正常、不對等，中國當然樂得軟土深掘，利用雙城論壇大吃豆腐，且囂張地加緊脅迫霸凌台灣。

此外，雙城論壇至今簽署了四十五項合作備忘錄，但既稱備忘錄，即僅屬表達交流合作意向的性質，未必落實執行而生績效。果然，據學者專家評估，在林林總總的備忘錄中，有過半的二十九項簽署了，卻毫無後續推展成果，有後續的以雙方互訪為多，似有為官員提供公帑旅遊之虞。整體而言，空洞、膨風、官樣文章，是這些備忘錄招致的主要批評。從而，雙城論壇即使就城市交流而言，也只徒具形式；所謂台海兩岸情勢越緊繃，越需要此一場合溝通和交流云云，更只是政客欺瞞社會的一廂情願之語。同樣的讕言，見諸「馬英九執政，中國沒軍演」最近遭拆穿，卻仍有居心叵測者相信習近平「軍演不是針對台灣」的假話。由於台灣有如此人等，中國乃充分利用，這次藉雙城論壇再如法炮製一次。

至於有人期盼趁這次場合，提出釋放三位一貫道道親、探詢兩年前在上海被捕的八旗出版社總編輯富察的下落，更屬緣木求魚。從歷年演出看，雙城論壇已成中國統戰、政客配合作秀場合。可笑的是，這些攸關台灣人在中國的人權事務，政客不僅在中國來人的場合噤聲，還演變成台北市與中央政府互槓，而政媒同路人加入圍剿的鬧劇。

台北做為首都，自需與國際一流城市交流，以提升市政發展、增進市民權益。就此而言，東京、首爾等鄰近同具普世價值而可交流的城市甚多，卻偏選擇對台灣別有用心的中國城市，且十五年來績效不彰；執迷不悟，傷害台灣，莫此為甚。

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