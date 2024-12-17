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自由廣場》就職典禮 川普邀習／國民黨得意 習近平戒懼

2024/12/17 05:30

◎ 林逸民

川普一連串人事案，其中戰略、貿易、印太方面，無一不是對中國之惡瞭若指掌、長年主張要懲治中國的人選，可說招招斃命，但就在這之間，川普又「釋出善意」邀請習近平參加他的就職典禮，一時讓悶了很久的國民黨大為興奮，聲稱川普又要跟習近平和好了！

真是如此嗎？美國總統就職並不常邀請外國元首參加，若是川普真的與習近平「和好」遞出橄欖枝，那習近平一定是立刻接受，欣然接受這份殊榮，而且趕緊重申美中「合則兩利、鬥則俱傷」的先前言論才對，但是，習近平的反應卻是遲疑不決，不正面回覆，為何？因為習近平非常清楚，這根本不是什麼友好的表現，而是一場「鴻門宴」，只有傻傻的國民黨當作是「請客吃飯」。

更根本的，不論美國與中國關係如何，台灣都要自立自強，這點國民黨應該最清楚才對，因為兩蔣時代，美國與中國因為韓戰打壞關係時，台灣固然轉危為安，隨後美國想要「聯中制蘇」而推動與中國交往的時候，蔣介石遭踢出聯合國，當時他不是向中國投降，而是高舉「漢賊不兩立」，推動國民黨老是吹噓的十大建設以「建設復興基地」，到蔣經國時代更是堅決「三不」，兩蔣若地下有知，看到國民黨的軟弱嘴臉，一定氣得吐血。

國民黨更是應該最了解，每次國共和談，共產黨都只是欺騙國民黨、坑殺國民黨，國民黨遭一騙再騙，才會被趕來台灣，沒想到過了幾十年之後，竟然向台灣人主張尋求跟中共和談，這要不是國民黨的記憶力連倉鼠都不如，要不就是包藏禍心，有意欺騙台灣人。

習近平自認川普設下了鴻門宴，不敢前往，國民黨以為是請客吃飯；習近平對台灣人設下了鴻門宴，國民黨也以為是請客吃飯，可說愚昧之極。相對的，台灣的年輕網紅，近來話題焦點的八炯、閩南狼，個人有一面之緣，兩位青年認為，台灣每天遭中國統戰攻擊，豈可「打不還手」，要反擊回去才是！兩人的反擊揪出一串中國網路統戰脈絡，揭破中國統戰手法，讓台灣人對中國的滲透更有戒心。

台灣人過去習於逆來順受，如今新一代的年輕人已經不同，面對中國，要強化軍備、鍛鍊自我，不只增加物質上的戰力，也要強化心靈上的戰力，面對中國的武力挑釁，我們或許採取守勢為主，但針對中國的認知作戰，以及島內張狂的配合者，那當然是要反擊回去，年輕人有這樣的信念，個人感到非常欣慰。

反觀國民黨，從反共變成親共，從屢屢遭中共欺騙才退來台灣，現在卻還想繼續被騙、出賣台灣，過去黨國時代教育強調孫文手下的「革命先烈」林覺民高舉「不自由，毋寧死」，還設立青年節紀念，如今卻是只想卑躬屈膝，比起這些血性的年輕人，國民黨不該汗顏嗎？

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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