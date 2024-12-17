自由廣場》政客心虛的中國學歷

◎ 于則章

台灣是非常重視學歷的社會，即使教育改革推行卅多年，學歷迷思依然牢不可破，外國學歷更是拉抬地位的鍍金捷徑，以至於許多政治人物趨之若鶩，與台灣一水之隔且無語文障礙的中國，成為許多政治人物混學歷的首選。

此舉原本無可厚非，怪就怪在，去中國混到學歷的政客，幾乎清一色是統派且回台後甘為中國統戰急先鋒，像中國中央民族大學畢業的無黨籍立委高金素梅，就因在立法院說「我們習近平」而引起譁然。

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因違反證交法等罪被判刑坐牢出獄後被中國國民黨重用為立法院總召集人的傅崐萁，則是中國暨南大學國際關係博士班，他今年回立法院後就主導多起藉立法權凌駕行政權的法案，而引發「青鳥」群集立法院抗議。

針對如此「巧合」，反共網紅八炯與閩南狼陳柏源就在直播節目指出，中國華僑大學與廣州暨南大學都隸屬中共統戰部，學者擔心部分政客去對岸取得文憑的過程，恐怕都已被交付了統戰任務，企圖以台人治台。

這些政客是因自身政治立場而去中國混學歷？還是那些中國大學將這些政客被中國統戰？抑或兩者兼而有之？畢竟，一個碗敲不響。

這些政客去混學歷的中國大學，都是頗具知名度的學校，詭異的是，傅崐萁與高金素梅被發現最近已悄悄刪除原本公布網站上的中國學歷資料，中國的學歷為何突然見不得人？還是他們心知肚明，因心虛而欲蓋彌彰？

（作者是公務員）

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