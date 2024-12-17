自由廣場》以維族奶奶馬穆特為例／營救台灣人質 不分黨派齊心協力

◎ 陳永昌

雙城論壇登場，海基會希望台北市長蔣萬安協助營救被捕一貫道道親。台北市政府發言人回嗆說：難道海基會已被北市府接管？國民黨立委加強附和，嗆海基會淪為「廢物」，主張刪預算。

這些情緒性發言，突顯台北市政府發言人欠缺政治高度。蔣萬安被視為藍營明日之星，遲早尋求更上一層樓，營救被囚的市民，正是展現能力的大好機會。如果對手陣營做不到，大可藉此機會將對方比下去，豈不就是最有力打臉？但蔣萬安懦怯，不敢面對難題，選民看在眼裡。

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另一位被押的八旗出版社總編輯富察李延賀，台北市政府發言人說去年已經提過。如果提過，而仍持續扣押，那就是自打嘴巴，證實蔣萬安和北市府所嗆的海基會同樣「廢」。再說，既然去年能提，今年自然沒有理由不能提，而且應該與「三位道親被捕」一起提，提到這些不幸的台灣人獲得自由為止。

美國拜登政府日前與中國達成換囚協議，其中一位是維吾爾裔美國人權律師特克爾的七十三歲母親馬穆特，母子乖隔已廿年。特克爾是在美國受教育並取得美國律師執照的第一位維吾爾族人，長期積極投入維吾爾維權運動，是最嚴厲抨擊北京政權的海外維吾爾代表聲音，中共卻因而對付他在新疆老家的雙親，禁止兩老離開中國。

特克爾從未放棄營救雙親。二○一七年十一月，美國前總統川普訪問北京，交給中國國家主席習近平一份釋放名單，上面就有特克爾的雙親。去年十一月，美國總統拜登在舊金山與習近平面對面會談時，請求習近平高抬貴手讓特克爾的老母馬穆特出國旅行。今年十一月，拜登出席秘魯APEC亞太經合會峰會，把握任內最後一次拜習會，再提出一次。

除了總統親自出馬，美國政府也將營救人質列為最優先外交任務之一。白宮國家安全顧問蘇利文辦公桌上，擺著被拘留美國人質家屬送的紀念品，時時刻刻提醒自己。美國國務卿布林肯在全球各地穿梭外交時，胸前口袋都擺著人質名單，希望隨時派上用場。美國駐中國大使伯恩斯先派外交官赴烏魯木齊探視特克爾父母，後來再邀請喪偶後的馬穆特赴北京散心，但烏魯木齊機場安檢卡關不放人，最後還是伯恩斯親自送馬穆特搭上美國政府專機。

馬穆特等人獲釋後，美國國務院上週宣布調降中國旅行風險，從三級重新考慮降為二級提高警覺，並移除關於非法拘禁風險D字標註，咸信是換囚協議檯面下附帶條件之一。

美國總統不分黨派一起營救維吾爾奶奶馬穆特，窮盡一切靈活善用手中籌碼，蔣萬安與海基會都可從中獲得啟示。

（作者是企業專業經理人）

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