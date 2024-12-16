晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》尹錫悅戒嚴鬧劇引發的台韓對比

2024/12/16 05:30

南韓總統尹錫悅近日以保護國家免受親北韓勢力威脅為由，宣布戒嚴，但立即遭到國會決議撤銷，戒嚴不到六小時，被稱為「短命戒嚴」。而尹錫悅彈劾案在執政黨議員跑票下，終於在上週六由國會通過，尹的政治生命已然終結。但這場戒嚴鬧劇反映南韓的政黨對立、物價、房價高漲、青年失業率攀高、出口競爭力衰退，以及中國紅色供應鏈逆襲等議題，值得與南韓發展路徑相似的台灣深思警惕。

台、韓過去同樣蒙受戒嚴統治之苦。南韓戒嚴時間比不上兩蔣，但歷經多次軍事強人的獨裁統治，引起的激烈衝突，尤甚於台灣。因此，反戒嚴的基因在台、韓已深植人心，何以尹錫悅會行險僥倖，企圖以戒嚴手段突破少數執政困境？此一手段，若成功則造成民主倒退，失敗則是個人政治生命的終結；但成功幾無可能，失敗卻在預期之中，因此尹錫悅的莽撞，令人不解。但南韓的政經情勢到底發生了什麼問題？仍可供台灣借鏡。

其實，台、韓之間有著奇特的牽動力量。首先，在地緣政治上，當年蔣介石敗逃台灣，美國發表白皮書，表示坐等「塵埃落定」，台灣命懸一線。不料韓戰爆發，美國憂心骨牌效應，共產勢力大幅擴張，立即派遣第七艦隊協防台灣，是台灣轉危為安的轉捩點。韓戰之後，台灣的戰略地位獲得美國領導的自由世界重視，地緣政治的重要性與日俱增。

其次，台灣獲益於韓戰者，並非只限於安全防衛，朝鮮半島的動亂，帶來經濟上的強大需求，日、台同時得到「戰爭紅利」，經濟快速成長，先後締造了經濟奇蹟。日本成為亞洲雁行理論的領頭雁，而台灣與香港、新加坡、南韓並稱為亞洲四小龍，相互爭鋒。台、韓從此成為重要競爭對手，何者領先，不但攸關經濟基本面，也是國家顏面之爭。這其間，台灣曾長期落後於南韓，但近年形勢翻轉，南韓經濟陷入低谷，而台灣則昂揚向上，「超韓趕日」已非虛幻想像。何以致此，與中國的經濟連結是最重要的關鍵。簡言之，兩國在經濟發展過程中均感染嚴重的「中國病毒」，誰能找到解藥，無異找到經濟活路，重返經濟勝利組。這方面台灣的因應得法，南韓卻仍深陷其中，以致雙方競逐形勢逆轉，台灣向上，南韓下滑。因此，檢討兩者的經濟優劣，應從「中國病毒」剖析。

台灣對中國的出口曾占整體的四成，對外投資也都以中國為重心，產業亦大舉西進，導致台灣內需低迷、所得成長停滯，經濟陷入低成長困境。而台灣對中國的投資設廠，加上中國的補貼，養大了紅色供應鏈，反噬台商。幸運的是，在台灣八吋晶圓廠赴中設廠議題上，在台灣引起強烈反對，因此政府決定半導體投資中國必須在製程上落後台灣，方才保住台灣半導體的命脈，始有今日全球第一的「護國神山」台積電，與具有強韌生命力的半導體供應鏈。易言之，降低對中國經貿依賴，才是台灣經濟壯大的解方。

反觀南韓近年經濟則一路下滑，其由盛轉衰的重要轉折點，乃是二○一五年與中國簽訂自由貿易協定（FTA）。南韓以為就此能大幅提升外銷競爭力，打開龐大的中國市場，經濟從此一飛沖天，台灣必然追趕不及。當時台灣的專家學者與企業界普遍看衰台灣，認為台灣產業已無競爭力，經濟浩劫即將開始。不料，韓中FTA對南韓卻像短多長空的「中國病毒」，南韓只得到短暫利益，但其優勢產業如電子、面板、鋼鐵、汽車、石化等，都陷入在中國傾銷與殺價的苦戰。近年，原本擁有鉅額順差的對中貿易，也反轉成為逆差。韓國高麗大學經濟系教授姜成鎮坦言，中韓FTA簽訂至今，許多韓國原有優勢的產業，都已面臨來自中國的巨大競爭。更嚴重的是，南韓產業對中競爭力衰退並非由於自由競爭，而是中國大額補貼，導致產能過剩，低價傾銷，導致南韓從科技到傳統製造業都受到重創。根據《朝鮮日報》引述韓國官方的數據顯示，韓國和中國近十年在出口市場競爭的八大主力產業中，除了石化業之外，中國的全球市占率要不是超過了韓國，要不就是早已經拉大了與韓國的差距。尤有甚者，儘管情勢如此險峻，南韓仍未有降低對中依賴的深刻覺悟，經濟惡化恐怕短期內無解。

「中國病毒」如何解毒，是南韓與台灣經濟能否重生的關鍵。台灣在本土政權執政下，一直朝著降低對中國經貿依賴的方向前進，因此儘管美中貿易戰爆發、三年疫情等考驗，但在開發美國、東南亞與歐盟市場上均有顯著成績，台灣經濟反而更加強大；反觀南韓，雖然經貿依賴中國的後遺症已經出現，但如何與中國建立健康的經貿關係仍未獲重視，經濟衰退已是結構性問題，未來仍有很長的苦日子要過。總之，台韓競爭關係的優劣比較，從解除「中國病毒」的角度檢視，答案已呼之欲出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書