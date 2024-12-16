社論》尹錫悅戒嚴鬧劇引發的台韓對比

南韓總統尹錫悅近日以保護國家免受親北韓勢力威脅為由，宣布戒嚴，但立即遭到國會決議撤銷，戒嚴不到六小時，被稱為「短命戒嚴」。而尹錫悅彈劾案在執政黨議員跑票下，終於在上週六由國會通過，尹的政治生命已然終結。但這場戒嚴鬧劇反映南韓的政黨對立、物價、房價高漲、青年失業率攀高、出口競爭力衰退，以及中國紅色供應鏈逆襲等議題，值得與南韓發展路徑相似的台灣深思警惕。

台、韓過去同樣蒙受戒嚴統治之苦。南韓戒嚴時間比不上兩蔣，但歷經多次軍事強人的獨裁統治，引起的激烈衝突，尤甚於台灣。因此，反戒嚴的基因在台、韓已深植人心，何以尹錫悅會行險僥倖，企圖以戒嚴手段突破少數執政困境？此一手段，若成功則造成民主倒退，失敗則是個人政治生命的終結；但成功幾無可能，失敗卻在預期之中，因此尹錫悅的莽撞，令人不解。但南韓的政經情勢到底發生了什麼問題？仍可供台灣借鏡。

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其實，台、韓之間有著奇特的牽動力量。首先，在地緣政治上，當年蔣介石敗逃台灣，美國發表白皮書，表示坐等「塵埃落定」，台灣命懸一線。不料韓戰爆發，美國憂心骨牌效應，共產勢力大幅擴張，立即派遣第七艦隊協防台灣，是台灣轉危為安的轉捩點。韓戰之後，台灣的戰略地位獲得美國領導的自由世界重視，地緣政治的重要性與日俱增。

其次，台灣獲益於韓戰者，並非只限於安全防衛，朝鮮半島的動亂，帶來經濟上的強大需求，日、台同時得到「戰爭紅利」，經濟快速成長，先後締造了經濟奇蹟。日本成為亞洲雁行理論的領頭雁，而台灣與香港、新加坡、南韓並稱為亞洲四小龍，相互爭鋒。台、韓從此成為重要競爭對手，何者領先，不但攸關經濟基本面，也是國家顏面之爭。這其間，台灣曾長期落後於南韓，但近年形勢翻轉，南韓經濟陷入低谷，而台灣則昂揚向上，「超韓趕日」已非虛幻想像。何以致此，與中國的經濟連結是最重要的關鍵。簡言之，兩國在經濟發展過程中均感染嚴重的「中國病毒」，誰能找到解藥，無異找到經濟活路，重返經濟勝利組。這方面台灣的因應得法，南韓卻仍深陷其中，以致雙方競逐形勢逆轉，台灣向上，南韓下滑。因此，檢討兩者的經濟優劣，應從「中國病毒」剖析。

台灣對中國的出口曾占整體的四成，對外投資也都以中國為重心，產業亦大舉西進，導致台灣內需低迷、所得成長停滯，經濟陷入低成長困境。而台灣對中國的投資設廠，加上中國的補貼，養大了紅色供應鏈，反噬台商。幸運的是，在台灣八吋晶圓廠赴中設廠議題上，在台灣引起強烈反對，因此政府決定半導體投資中國必須在製程上落後台灣，方才保住台灣半導體的命脈，始有今日全球第一的「護國神山」台積電，與具有強韌生命力的半導體供應鏈。易言之，降低對中國經貿依賴，才是台灣經濟壯大的解方。

反觀南韓近年經濟則一路下滑，其由盛轉衰的重要轉折點，乃是二○一五年與中國簽訂自由貿易協定（FTA）。南韓以為就此能大幅提升外銷競爭力，打開龐大的中國市場，經濟從此一飛沖天，台灣必然追趕不及。當時台灣的專家學者與企業界普遍看衰台灣，認為台灣產業已無競爭力，經濟浩劫即將開始。不料，韓中FTA對南韓卻像短多長空的「中國病毒」，南韓只得到短暫利益，但其優勢產業如電子、面板、鋼鐵、汽車、石化等，都陷入在中國傾銷與殺價的苦戰。近年，原本擁有鉅額順差的對中貿易，也反轉成為逆差。韓國高麗大學經濟系教授姜成鎮坦言，中韓FTA簽訂至今，許多韓國原有優勢的產業，都已面臨來自中國的巨大競爭。更嚴重的是，南韓產業對中競爭力衰退並非由於自由競爭，而是中國大額補貼，導致產能過剩，低價傾銷，導致南韓從科技到傳統製造業都受到重創。根據《朝鮮日報》引述韓國官方的數據顯示，韓國和中國近十年在出口市場競爭的八大主力產業中，除了石化業之外，中國的全球市占率要不是超過了韓國，要不就是早已經拉大了與韓國的差距。尤有甚者，儘管情勢如此險峻，南韓仍未有降低對中依賴的深刻覺悟，經濟惡化恐怕短期內無解。

「中國病毒」如何解毒，是南韓與台灣經濟能否重生的關鍵。台灣在本土政權執政下，一直朝著降低對中國經貿依賴的方向前進，因此儘管美中貿易戰爆發、三年疫情等考驗，但在開發美國、東南亞與歐盟市場上均有顯著成績，台灣經濟反而更加強大；反觀南韓，雖然經貿依賴中國的後遺症已經出現，但如何與中國建立健康的經貿關係仍未獲重視，經濟衰退已是結構性問題，未來仍有很長的苦日子要過。總之，台韓競爭關係的優劣比較，從解除「中國病毒」的角度檢視，答案已呼之欲出。

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