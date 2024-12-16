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自由廣場》「偵查不公開」假檢警詐欺新話術

2024/12/16 05:30

◎ 林書立

日前有多名民代收到臉書詐騙訊息，顯示「檢調已暗中調查你的助理費」還留下一個QR Code連結到封閉社群媒體，表示可協助隱匿金流，成為假檢警詐欺案例，；連資深藝人譚艾珍也同樣遭遇，誤以為協助辦案，須遵守「偵查不公開」，未和家人商量，就去秘密匯款，詐團沒想到警方預先分析潛在被害人，快馬加鞭阻止提款與轉帳，面對詐團無所不用其極的翻新詐騙手法，民眾到底要如何才能覺醒自保？成為反詐關鍵決戰時刻！

其實，正因偵查不公開，不會有任何司法機關私下告訴你正在偵辦你，要求你「把錢轉到監管帳戶」、「偵查不公開，家人也不可分享」就是詐欺的典型徵兆，發現這種狀況，要到派出所諮詢或撥打一六五，譚女歐陽靖發文「檢察官主動聯絡都是詐騙」正是防詐最佳基本觀念。

全球詐騙財損高居不下主因，就是社群媒體上的訊息充斥，過去「假檢警」及「猜猜我是誰」多透過簡訊或電話，刑事局曾破獲詐團簡訊儲值費高達一億元，也曾查獲詐團結合AI語音機器人，先撥打電話後，篩選出易被騙民眾，再寄發簡訊詐騙，現在這種手法，已轉移到社群媒體，除了電信業應加入打詐合作篩檢詐騙電信外，社群媒體也應主動攔阻明顯的訊息貼文，民眾更要在聽見詐欺覺醒的最後關鍵時刻，聽見「偵查不公開，別告訴他人」、「監管帳戶」、「秘密協助收款」立即敲醒自己，回到現實世界，走進派出所詢問、撥打一六五詢問，都不會違反偵查不公開，網路、電信上遇到不能說的小秘密，都要先問附近的派出所，派出所更要有同理心、耐心、細心，協助民眾打消恐懼意念或幻想意念。

（作者是現職員警）

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