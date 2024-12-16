自由廣場》藍白「指鹿為馬」 忽略民意如潮水！

◎ 秦靖

韓國總統尹錫悅突發的短命緊急「戒嚴令」，遭遇強大民意要求尹下台的抗議活動，成功讓執政黨國會議員倒戈，致通過尹錫悅總統的彈劾案。

國內民眾黨立委精神錯亂地呼籲執政的民進黨「引以為戒」，國民黨團更是火力全開，痛批賴總統「貪腐橫行」、「民選獨裁」，甚將矛頭指向青鳥行動等公民團體，指控其為民進黨豢養的網軍側翼。

請繼續往下閱讀...

筆者狐疑，國民黨指控「貪腐橫行」已是陳腔濫調，但有任何具體證據嗎？五月中下旬，藍白立委恣意在國會推動濫權法案，引爆數波「青鳥行動」，將自主公民行動或團體誣指為民進黨的側翼，國民黨有拿出任何具體事證嗎？更令人啼笑皆非的是，國民黨以「民主戒嚴」來形容當前政治氛圍，卻忘台灣史上僅國民黨政權實施過戒嚴，還長達數十年之久，長期箝制人民的言論自由。

如果賴總統真的「民主獨裁」，執政「倒行逆施」，民意不滿到極點，藍白可以根據立院職權法第四十三條，經全體立委二分之一以上提議，以書面詳列彈劾事由彈劾總統，可以不經討論，交付全院委員會審查。台灣民意也會會像南韓人民一樣站出來，但賴政府真有「倒行逆施」？或民意不滿如沸水嗎？

國眾兩黨立委推動的國會濫權法案被憲法法庭宣告「違憲」，究竟誰站在法理與民意的一邊，藍白還要繼續指鹿為馬嗎？如果民意真的站在藍白兩黨這一邊，國民黨又何必急著修改選罷法，提高罷免門檻，一副深怕自己的惡行被人民算總帳的模樣。

只不過，深怕罷免遍地開花的國民黨，民意真的站在他們那一邊嗎？民眾黨主席柯文哲與財團掛勾涉貪好幾樁，身陷囹圄，年輕人早就棄走，在立法院淪為「傅隨組織」、國民黨小弟，民眾黨還有甚麼民意基礎可言。

但是，南韓民意告訴台灣人民一件事，只要民怨沸騰，是可以強大到逼迫自家國會議員彈劾自家總統。藍白兩黨污衊「青鳥行動」，抹黑大法官、憲法法庭的判決，一再違憲亂政的作為，就讓台灣民意展現在明年二月起遍地開花的罷免行動上吧！

（作者為教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法