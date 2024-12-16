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自由廣場》公部門反職場霸凌 究人更應究事

2024/12/16 05:30

◎ 黃瑞培

公務機關相繼爆發職場霸凌案，引起各界關注，無論行政調查結果成立與否，已對公部門的行政倫理產生衝擊，然卻也是整體流程檢討的契機。

公務員面對工作壓力，有人任重道遠、死而後已，乃至發生憾事；有人選擇逃避，寧願捨棄「鐵飯碗」另謀高就，故近年離職人數迭創新高；有人便宜行事，甚至捏造紀錄敷衍交差，事後出紕漏而被送辦；有人則將情緒壓力發洩在同僚、下屬，以致霸凌申訴案件頻傳。

尤其行政機關，為了權責劃分與防止弊端，制定各項作業程序規定，力求行政一致性，也作為內部控制的依據，以應民代、監察機關等外部的監督查核。然隨著日積月累，這些作業程序有增卻無減。當業務量少時，這些標準作業程序尚可按部就班地執行；一旦業務量增加，應接不暇，就成為引爆衝突及過勞的導火線…而此，也是公務機關的霸凌事件往往發生在「高張力職場」的主因。

勞動部霸凌輕生案後，新任部長洪申翰宣布將「停止公部門『5S』運動」，旋即引發廣泛迴響。其實，這些品質管理活動有其正面效應，本身不是問題；如同公部門每年對於性別平等、廉政倫理、人權教育、環境教育、資訊安全…等各項學習時數規定，都有其存在必要，但逐漸成為形式主義，而繁冗的作業程序又無以復加，就壓得公務員喘不過氣來。

以防疫為例，地方主管機關接獲疑似通報時，依法應迅速檢驗診斷，調查傳染病來源或採行必要措施，並報告中央主管機關。由於傳染病多半有其地域性與季節性，防疫工作原本也有離峰時期；然在「料敵從寬、禦敵從嚴」原則下，不僅擴大獎勵醫療院所通報，導致通報量倍增，對於疑似傳染病通報案例，亦採取更嚴格的處置措施，壓縮反應時間。當防疫人員疲於奔命卻徒勞無功，還得承受執行不力與擾民等雙重壓力，久而久之難免衍生職場衝突與霸凌。

面對霸凌案，除檢討個人因素，更需深切探究背後的系統原因，俾將贅冗作業規定斷捨離！否則，程序不改，即便長官下台，問題依舊存在。

（作者為高階醫管師）

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