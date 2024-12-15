自由廣場》彰化大巨蛋或產業發展 孰重？

◎ 張惠博

彰化縣長王惠美日前表示，要在彰化交流道特定區「彰交特區」蓋新縣政中心，也要規劃建設大巨蛋，支持者叫好，但反對聲浪也不小。二位年輕議員齊聲質疑，台北大巨蛋從動工到完工就花了十幾年，「彰交特區計畫」如今都還沒送交中央審查，彰化縣大巨蛋何年何月才能完工？建議縣府務實一點，打造可供職棒比賽的標準球場為目標，力拚五年完工，才是可行之道。

另外，彰化縣人口數越來越少，年年下滑，已減至一二三萬人，相較於人口數提升至二八五萬的台中市，更顯單薄；加上縣內沒有捷運，高鐵田中站更位處南端，遠離市區，連八年旅客數最少，更少於苗栗站。

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然而，無視於諸多不利的客觀或先決條件，王縣長依然說耶誕心願，就是希望能邀得中信和味全集團能回到彰化，實現「孵大巨蛋」計畫。但中信金控董事、也是棒協理事長辜仲諒，沒有因辜家出身於彰化或響應「月是故鄉明」，即明白表態。

同時，經濟發展委員會通過「六大區域旗艦計畫」，並規劃在各縣市推動軌道、公路、醫療、居住、農業、水資源、文化、觀光等超過一四○項重要建設。卓院長並指示，北北基宜「首都圈黃金廊帶」及中彰投雲「精密智慧新核心」部分，請經濟部儘速規劃擬訂推動方案，其他區域產業發展則按已核定的計畫持續推動。

眾所企盼的中彰投雲「精密智慧新核心」，對於彰化縣的科技與產業發展，關係至為殷切。雖然彰化建縣已有三百年，人文薈萃，隱形冠軍的產業聚落林立，各行各業人才聚集，可是，彰化縣卻從未獲得國家重大科技投資青睞，導致全縣平均薪資全台墊底，人口外流卻高居第一。

欣逢政府推出六大區域旗艦計畫，至盼縣府勿再錯失良機，拿出蓋大巨蛋的熱情，儘速舉辦科技暨產業發展論壇，邀集所有關心彰化發展的人士，凝聚眾人智慧，速提計畫書，除邀請民間參與外，也爭取政府經費補助，其效益與彰化的永續發展，一定遠高過大巨蛋。

（作者為彰化師範大學前校長）

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