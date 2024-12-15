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自由廣場》道親被捕 小心中共新版間諜法！

2024/12/15 05:30

◎ 張惠和

台北上海雙城論壇將於十七日舉辦，海基會祕書長羅文嘉日前表示，十月有三名一貫道道親赴中國廣東省中山市被捕，至今快兩個月音訊全無、下落不明，他呼籲台北市長蔣萬安在論壇期間向中方提及此事，給家屬答覆。

羅文嘉說，這三位道親都是七、八十歲的長輩，他們不是去從事政治行為，只是去讀四書五經，台灣各界應多關心此事，「這比雙城論壇更重要更有意義」。

從去年七月，中共新版「間諜法」實施後，擴大間諜罪適用範圍，造成外國企業人心惶惶，已經讓外資卻步。最近台灣幾個學者應邀前往中國參加學術交流，也遭中共海關扣押數小時，查扣手機、搜索筆電等，入境查一遍、出境再查一遍，連宗教界人士也不放過，多帶幾本聖經可能都會被入罪。去年十二月廿七日媒體也報導，中共慣以「組織利用會道門、破壞法律實施罪」、「利用邪教組織破壞法律罪」等刑法罪名，對待台灣一貫道信眾，甚至發生攜帶素食宣傳書籍入境被關押個案。

陸委會提醒，民眾赴中前必須認知中共極權統治體制，人身安全實具高度風險，務必審慎評估可能風險，沒有必要不要前往中國。如今三名一貫道道親被捕，證實中國的惡行。希望三位長者能早日平安歸來。

（作者為退休公務人員）

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