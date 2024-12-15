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自由廣場》蔣萬安若追隨馬路線 難獲國人支持！

2024/12/15 05:30

◎ 邱炳進

蔣萬安在二○二二年競選台北市長時曾說：「雙城論壇的舉辦前提 ，就是中共不再擾台，對台灣釋出善意，雙方地位對等，才有舉辦的意義」。

中共連日持續大規模出動軍機軍艦擾台，企圖將台灣海峽內海化。十二月四日，馬英九邀請的中國學生訪問團，一位復旦大學女生刻意說我們是「中國台北隊」，十二日在杭州舉行的世界羽聯年終賽，中國觀眾鬧哄哄大喊：「台灣是中國的」！

請問蔣萬安市長，中共都將太平洋第一島鏈圍起來了， 中共的野心昭然若揭，還需要在「擾台明確定義」打轉 ？中共對台釋出什麼善意？派出一個上海副市長過來，何來對等？

蔣萬安自己說過的話，就請你拿出該有的魄力，不要遇事就甩鍋給中央的媽寶作風， 不要以為辦一個毫不對等的雙城論壇，是多麼迫切要事。自二○一○年有雙城論壇以來，對台北市又提供了什麼發展的鴻圖大計？如果真的要吸取世界文明城市的養份，是不是更應向東京、倫敦、紐約， 甚至是洛杉磯取經交流 ，論壇辦了十幾年，有降低中國併吞台灣的野心嗎？

至於馬英九，又將率團訪問哈爾濱等地，志在執行其父「化獨漸統」的馬英九，其執行長蕭旭岑都公開說我們是「 中國台灣」了，又說「中共的軍演不是針對台灣」，足見馬英九千方百計，欲將台灣人與中國人送作堆計謀都不演了。然台灣目前民調，自認自己是中國人的比例越來越低來看，馬英九的「雄心壯志」不可能成功， 反而是社會普遍傳達：馬英九那麼相信習近平，何不常住中國， 以享受祖國的榮光？

蔣萬安與馬英九都犯了同一謬誤，都以為台灣不能沒有中國，儘管中國多方面霸凌台灣，台灣也要忍氣吞聲，台灣如果不從中國就是挑釁？馬英九已是過氣的政客，他的前總統身份也只扮演中國啦啦隊的角色而已， 且在台灣的影響力，正急速消退中；然蔣萬安正值壯年，還有很長的政治路要走，馬前總統過度傾中，致支持度最低只有九點二趴，馬九英的殷鑑不遠，蔣萬安如追隨馬英九的政治腳步，是不可能獲得廣大台灣民眾支持的，蔣市長豈能不慎乎？

（作者為教職退休）

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