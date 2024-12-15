自由共和國》李加耀／讓台灣棒球更強大︰做一個棒球強國夢

台灣隊勇奪世界盃12強棒球賽冠軍，讓國人振奮不已，重燃棒球熱潮。圖為台灣隊隊長陳傑憲。（資料照）

李加耀／國立台北教育大學體育學系教授

近日來身旁周圍瀰漫著棒球高昂的氛圍，幾位朋友進到大巨蛋目睹陳晨威的滿貫砲，以及陳傑憲接著二分全壘打，現場影片傳來，幾乎是瘋狂地叫到沙啞，以一位國小退休的老師，終身兄弟象迷，分享著看球加油的喜悅感，假日會到彰化老家看雙親，連沒有在看運動與棒球的老媽都說︰很厲害，連美國都贏了，這就是台灣棒球的魅力。

棒球是台灣國球雖是一個不爭的事實，但始終存在著質疑的聲音，為何台灣是國球呢？因為自日本統治台灣種下棒球的種子，每個世代都有一支球隊深藏在國人心中，一九二○年代的能高團（高砂棒球隊）、一九三○年代的嘉農，一九五○年代（一九四○年代戰爭影響）則這股棒球熱轉為民間發展，一九六八年代紅葉少棒開啟了台灣另一波的棒球熱，一九七○年代三級棒球拿到的世界冠軍次數至今仍是紀錄，一九八○年代的洛杉磯奧運，還有旅日的二郭（郭源治、郭泰源）一莊（莊勝雄），和後來的亞洲巨砲呂明賜，這股棒球命脈不曾中斷；一九九○年開啟了台灣職棒，一九九二年的奧運銀牌，將台灣棒球推到了最高峰，一九九六年後的五次簽賭則讓台灣棒球幾乎奄奄一息，但幾次的國際賽像是強心針力挽狂瀾的將倒地的棒球扶起，二○○○年後陳金鋒（一九九九年）用棒子打開了美國職棒大門，開始了台灣棒球選手旅美風潮。除了每個世代都有一支代表性球隊，再來就是國際賽成績優異的助力下，讓台灣人對於棒球存在著深厚的情感。趁著世界杯引燃的棒球熱，個人對於台灣棒球要再強大提出以下看法︰

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第一︰廣建簡易棒球場︰以少子化學校或公園，讓棒球成為親民的運動，由精英運動朝向全民運動的關鍵。從職業棒球或國際賽可知，運動員走到最高層級除了訓練、運動科學、心理因素、身體條件等，能夠在高強度的最高競技舞台都是具備天分的選手，但台灣長久以來競技運動都是走精英路線，基層選手始終無法擴大，如此一來除了限制了選手的選才，也抹煞了許多小孩的棒球夢，因此，台灣棒球要再提升的關鍵因素寄望如何增擴建簡易可以提供訓練與一般賽事的棒球場，近來因為少子化，不少學校尤其是大專院校退場，國家與政府如何介入讓這些空間可以規劃棒球場是台灣棒球發展的重中之重。

第二︰改革運動棒球賽制︰有了場地，人流就會聚集，無論是學校或社區就有場地可以從事棒球運動，除了可以讓退役棒球選手促進就業機會，也可以擴大基層的棒球發展，因此改變賽制來擴大比賽的分級數，例如一級屬於精英，往下二級，三級，四級，……，每級隊數設限（日本學生賽制就值得仿效），朝向聯賽方式，場地多就可避免周一到周五比賽，讓多數家長願意小孩來打棒球，訂好升降規定，讓學生運動朝向健康路線發展，底層選手源源不絕，除了擴大棒球市場，來促進選手就業，也間接影響選才規模，而非精英式取向，畢竟要走到國際賽，天分與否甚為關鍵。唯有改變賽制，透過分級與假日進行賽事除了能擴大賽制規模增加參賽人數，並且可以維持住學生運動員的學習，讓棒球員的生涯發展更多元，如此一來台灣棒球就可以用精英與全民並軌發展。

第三︰職業聯盟扮演台灣棒球發展的火車頭︰隨著簽賭事件逐漸消失，加上大巨蛋的到來，讓球團的收入已可到盈餘甚至獲利的規模，值得期待大巨蛋將為球團巨額的收入，如母企業能將此盈餘提高比率在球員薪資與簽約年限（目前五年為最多），如能像美日職業棒球聯盟可以給球員更長的合約，球員本身當然就須更自律於自己生涯的經營與延續，當然棒球產業就隨著提升規模。個人非常期待今年幾位自由球員例如陳子豪、林泓育、詹子賢、許基宏等人可以獲得超過五年以上的合約，讓棒球員可以有更穩定的生涯發展。

因此，如果政府能廣為增建棒球場、棒球相關協會能規劃完整且健康的賽制、以及職棒聯盟扮演火車頭，三位為一體，相信可以持續提供台灣棒球發展更大的動能，讓台灣棒球更加強大。

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