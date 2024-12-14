自由廣場》我的被詐經驗談

◎ 魏思源

日前台北市內湖區一對母女因誤信投資騙術，被騙走了一千二百萬元積蓄；近日澎湖一名在地商人也遭詐騙集團「假投資」詐騙二千萬元，損失慘重。

媒體天天在報導這類新聞，警政署也一直拍攝相關的防詐宣導短片，為什麼還會有人被騙？筆者就曾被詐，手機Line跳出「跟著這個老師學飆股，我終於賺了……」買股多年，沒賺到什麼錢，若有老師指導多賺點錢多好，進入群組，就有人說他有跟到，今天賺了多少錢；有人說他沒跟到，要老師下次記得提醒他。我剛進去都沒跟，但看久了心情就受影響，後來跟著老師，一開始真的有賺到錢，心想自己是把錢匯給股市，所以不會被騙，但有陣子聽老師建議買進某些股，誰知買了就大跌，賣出就大漲，幾次後只好認賠出清。

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有一天，老師居然說他自己要退群了，這才驚覺，我始終不知老師的真實身分，某些股票可能是他要下車前，故意叫我們上車，反之他想上車，才叫我們先下車，變成他獲利，我們卻綠油油，原來我們都是人家操弄的籌碼。

經過這次受騙，我終於明白「天下沒有白吃的午餐」，投資敢保證「只賺不賠」，連股神巴菲特都辦不到。詐騙手法層出不窮，手機傳來陌生訊息，立即刪掉；接到陌生電話，就回說「不便接聽」，「不貪、不看、不聽」這三）不，可保九成平安。

（作者從事資訊業）

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