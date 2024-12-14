自由廣場》預防李貞秀變成史雪燕第二

◎ 愚工

中國《國籍法》第十條規定，申請放棄中國國籍的路徑有三，一、外國人的近親屬，二、定居在外國，三、其它正當理由。前兩款，因中國不承認台灣是國家的荒謬政治理由，而暫時行不通，但第三款「其它正當理由」則充滿行政裁量的空間。

困難重重成為中配不放棄中國國籍的藉口。新進的經典案例是民眾黨不分區立委排名第十五名的李貞秀，她因為民眾黨的「兩年條款」，可望在二○二六年遞補立委。面對我國《國籍法》擔任公職不能有雙重國籍的規定，中配身分的李貞秀很嗆辣，居然怒嗆要裁撤陸委會。

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可笑的是，李貞秀不敢要求她的祖國「極權中國」承認台灣為國家，卻喧賓奪主地片面要求民主台灣修法，接受中配參政擔任公職。這種拉偏架的態度，令人擔心，萬一讓李貞秀當上立委，不知她會出甚麼「妖蛾子」(中國京津地區方言，鬼點子、壞主意的意思)。

內政部二日依《國籍法》規定將具有中配身份的前南投縣議員史雪燕解職。內政部指出，《國籍法》明定民選公職人員基於國家忠誠義務，須於就職後法定期限內完成放棄他國國籍之義務。

史雪燕從二○二一年八月廿六日宣誓就職，到二○二四年十二月二日被解職，歷經三年三個月又七天。也就是說，這段期間史雪燕可以合法與聞多項機密。設若將來李貞秀也比照史雪燕的模式，當上三年多的立委再依《國籍法》被解職，個人很難想像多少國家機密，會合法進入李貞秀的腦海裡。

基於國安理由，中配未來要參政，無論登記參選還是登記政黨的不分區立委，都需先放棄中國國籍才得完成登記，不可允許其事後在一定時間內完成補辦，避免紅藍白三黨趁機偷渡不肖中配進入各級民意機關，製造滿城盡是中國籍民意代表的國安危機。野人獻曝，請國安單位參酌。

（作者從商）

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