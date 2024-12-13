社論》拒絕假交流、真脅迫

中國解放軍近日大量調動機艦，我們國安部門指出，這是一九九六年以來最大規模海上軍事行動，逾九十艘海警、海軍的建置，動員達七十天之久，相關部署是針對第一島鏈內各方，包括東海及南海，且涵蓋台灣。國防部指出，因應共軍宣布九日至十一日，於浙江、福建以東一帶空域開設七處保留區，我方則同步啟動戰備操演。中國這波軍事恫嚇，表面以總統賴清德出訪藉口，真正目的就是做出戰略威懾，製造島鏈內為其控制的勢力範圍，並利用美國新舊政權交接期，擴大挑釁，意圖造成既定事實。

賴總統出訪前後，國安部門已預警解放軍會有動作，提前「破梗」，使中共試圖恐嚇台灣人民的效果，大打折扣。從目前情況，共軍雖未直接宣布軍演，但專家指出，縱然僅模擬海空封鎖而非實體演習，還是把「演不演習拿捏在手裡」，用虛實交錯增加對台心理壓力。面對軍事脅迫，包括日本官房長官林芳正、美國國防部長奧斯汀都說了重話，賴政府也批評這是對印太安全穩定現狀的公然破壞。但令人遺憾的是，部分名嘴與言論未能洞悉中共意圖，反而擦脂抹粉，竟稱解放軍並沒有說要發動軍演，而指「總統府應該向解放軍道歉」。由此看出，在軍事威懾之後，緊接登場就是對台認知作戰的開打。我方預先警示與積極部署，中共難以故技重施，國內卻有人反控賴政府，彷彿「中共是受害者」，變相替脅迫者來卸責，黑白顛倒，豈不怪哉。

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另一個奇怪現象是，中國對台灣，乃至對第一島鏈民主國家的軍事壓力，有增無減，同時對賴政府，採取拒絕協商、對話的封鎖態度。在野人士或在野黨政治人物未團結對外，共抗施壓，反而甘於配合北京的腳步，有如代理人，假交流為名，卻為虎作倀，迎入中共的統戰劇碼。例如最近引起高度爭議中生團來台，團員具共青團的特殊身分，顯是中共精心安排的名單，邀請單位的馬英九基金會像買辦般，吹噓是為了兩岸學生的交流。結果，我們學生迎接訪賓，中媒用「盤絲洞」的粗鄙用語，團員以「中國台北」稱我們棒球代表隊，都不見邀請單位出面駁斥，反而一直在為對岸辯解。兩岸若真正交流，就該拿掉政治枷鎖，不是僅接受中共所設定的樣板團，淪落假交流，且無視中共對台真實壓迫，交流秩序為之失衡。為此，我們支持政府做出相關行政處分，加以導正。

專制政府對外互動，都是帶有政治目的。在台海關係，中共目標很清楚，一切交流都為了併台的統戰工作來服務。中共解放軍迫近台海，劍指第一島鏈，又派中生團來台，引發國內朝野分歧與對立，另荒謬聲稱軍事壓迫僅是針對賴政府而來。人必自侮而後人侮之。馬英九基金會前天表示，前總統馬英九將於十八日率學生團前往中國。外界則認為這是在錯的時間做錯的事，繼續配合中共軟的一手，對硬的一手視若無睹，彷彿活在平行時空。同樣引發爭議的，十七日將在台北登場「雙城論壇」，亦成為北京對台統戰的渠道。而且中共派上海市副市長赴台會面台北市長蔣萬安，用上海「Ｃ咖」副市長對應「Ａ咖」首都市長，明顯矮化也吃盡豆腐。蔣萬安競選市長時曾說過：「雙城論壇的舉辦前提就是中共不再擾台、對台灣釋出善意，雙方地位對等，才有舉辦的意義。」現在共軍陳兵第一島鏈，近日共機擾台的數量更攀升，所謂善意又何在？北市府執意要辦，蔣萬安無非唾面自乾，徹底自我打臉。

兩岸固然應該交流，但不該是由北京來決定交流的對象、內容，甚至設定所謂的前提。現在兩岸呈現的交流假象，只是中共給予在台代理人的特殊地位，推進「以民逼官」、「以野凌朝」的策略，並使台灣陷於自我分化與衝突。中共以軍事擾台，又對台灣在野人士採取笑臉攻勢，若任其擴大操弄，好整以暇坐觀我們內鬥與自亂，台灣只會是最大輸家，朝野最後也無人是贏家。近日有中國統戰樣板網紅自我揭露「中國統戰紀錄片」，透過訪談與出示手機對話紀錄，提及對岸希望他去找沒到過中國的台灣網紅與首來族，並會提供資金，以此佐證中共對台部門如何收買台灣網紅。這是再度印證中共壓拉的兩手策略。對我們來說，只要軍事脅迫仍存在，我們就應該明確拒絕中共的統戰攻勢，若一味配合進行假交流，這說穿了，就只是在替北京掩護武統台灣的步步進逼。

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