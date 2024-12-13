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自由廣場》思覺失調患者的午夜囈語

2024/12/13 05:30

◎ 劉先生

昨晚吃藥後睡了一陣子，半夜醒來就睡不著了。打生命線電話一九九五，佔線；依語音指示打衛福部安心專線一九二五，幸運地和一位男士聊了很久，最後他好意提醒我，應該休息才能應付白天的工作，我只好掛斷電話。再打到一九九九反應輿情，接線員告知以上兩支電話都不屬於台北市的管轄範圍，而且這也不是一九九九的業務，後續詢問我還有甚麼需求，我告知他只想找人聊天，應我的要求，他幫我轉接到台北市的心理諮詢機構，但無人應答，我想它應該不是二十四小時服務吧!又想到張老師專線，但同樣有特定服務時間，當然我的聊天願望又落空了。

我想說的是，有失眠和心理問題的人，有越來越多的趨勢，政府單位的資源，是否足以應付如此龐大的人口，我存疑。當然有人會說，找親友聊聊心裡話就可排解，或找心理諮商師或看精神科即可，問題在於逢三更半夜怎麼辦，據我所知，除了重症掛精神科急診有二十四小時服務，一般若只想透過聊天溝通，以捱過失眠的難熬，或打發熬至天亮前的時光，遇到電話佔線，也是無計可施。

因為心理問題得不到立即的緩解，而衍生的輕生事件屢見不鮮，這不只是當事人的一念之間，相關資源無法提供及時協助，也助長悲劇的發生。也許人微言輕，但仍盼各級政府能重視我們的心聲，在預算許可範圍，考慮在各地方政府廣設二十四小時諮詢專線，以分散我們這些「客群」，也減少衛福部一九二三或生命線一九九五被佔線，讓亟需幫助者得到妥善回應，從而翻轉心中的念頭。莫讓更多人因為資源的不足，得不到立即協助，而導致憾事發生。

（作者是行政助理 中年單身獨居宅男）

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