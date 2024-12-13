自由廣場》雙薪家庭難顧小孩/腸病毒停課 應依現況調整

◎ 林應然

腸病毒疫情居高不下，疾病管制署十二月十日公佈，腸病毒上週門急診就診計二．一萬人次，較前一週（二七一四七人次）下降一九．三%，惟疫情仍處相對高點。

據統計，台北市今年迄11月底，國中以下學校有二七六六班停課，其中幼兒園就佔了一八四○班。許多雙薪家庭的父母因須上班、請假不易，且臨時托育保母的費用高，導致因腸病毒停課的小孩不易獲有效照顧。

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依疾管署對幼兒園、托嬰中心等學前教托育機構之建議，目前因為沒有嚴重的腸病毒A七一型及D六八型流行疫情，縣市政府依據的停課標準應屬第二項建議「無腸病毒A七一型流行疫情：機構所在的鄉鎮市區，若由衛生福利部疾病管制署公布檢出『腸病毒A七一型陽性個案』或『年齡滿三個月以上腸病毒感染併發重症個案（不含腸病毒六八型）』，當機構內同一班級在一週內有兩名以上幼童經醫師診斷為腸病毒感染（手足口病或疱疹性咽峽炎等）時，該班級應停課。」，然疾病管制署也有備註：「地方政府可依據傳染病防治法第三十七條第一項第六款，衡酌其轄內的社會型態、托育資源及防疫需求，訂定符合轄內需求的停課標準，因此目前各縣市的停課標準並不完全一致，如有需要，可直接洽詢所在縣市之衛生局、教育局或社會局瞭解相關規定。」

既然現在嚴重型別的A七一型及D六八型並未流行，各縣市政府可否依此條例，以舒緩嚴苛的停課標準，因兒童停課後連帶父母照顧者必須停班來照顧兒童的社會成本相當高昂，何況腸病毒有一○○多型還會反覆感染，停課政策應該隨著現實疫情調整一下才對。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長 前台灣兒科醫學會副理事長）

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