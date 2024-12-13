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自由廣場》世紀涉貪 纏訟12年/從林益世案談法定、實質影響力

2024/12/13 05:30

◎ 黃子政

馬政府時代的行政院祕書長林益世在二○一二年因涉貪而遭特偵組聲押，同年被依貪污罪起訴，纏訟十二年迄今仍未定案，近日將決戰高院更二審且第八度遭限制出境。

林益世涉及的六三○○萬元收賄案，歷審見解迥異，造成訟期長達十二年。一審採用「法定影響力說」，認定行為與立委法定職權無關，改依《刑法》公務員假借職務恐嚇得利罪、財產來源不明罪，合併判七年四月。

二審則改採「實質影響力說」，認定行為違反立委行為法，認定林違背職務收賄，依公務員對於違背職務收賄(貪污)罪，重判十三年六月，但被最高法院發回更審。高院更一審改採「法定職權說」，依公務員假借職務恐嚇得利罪判四年十月，檢辯再上訴最高法院。

最高法院大法庭去年做出統一見解，拍板採「附條件實質影響力說」，將全案發回高院更審，因形勢對林益世相對不利，林陸續聲請釋憲及法官迴避，但都失敗，更二審合議庭將持續審理。

法界人士分析「法定影響力說」和「實質影響力說」是在檢視公務員及立法者行為時，針對其行為是否與職務相關的兩種不同理論。

所謂法定影響力說，是強調公務員的行為必須直接和法定職權有關，才能認定其職務之影響力。換句話說，只有當公務員的行為在其職權範圍內時，才能構成與職務相關的罪行。

在林益世案件中，一審採用此說法，認定其收賄行為與其立法委員的法定職權無關，不構成公務員收賄的行為，因而改以其他罪名，如公務員假借職務恐嚇得利罪等進行判決，罪行相對減輕。

另外，實質影響力說則認為，即使行為不直接由其法定管理職責所引起，只要該行為能夠影響或擴大其職務所具有的經濟或社會影響力，即可視為相關聯。因此，該理論更加重視行為的實際影響力，而非僅是法定權利的邊界。

二審採用此說法，認為林益世的行為與其立委職權存在緊密關聯，認定立委身分將影響整體事件的結果，所以以公務員收賄、貪污罪進行重判，強調其行為實際上影響了公共權力的行使和資源的分配。

就兩者的關注點來說，法定影響力說著重於職權是否符合法定範圍。實質影響力說則強調行為的實際影響與效果。從適用的法律框架而言，法定影響力說的採用可能導致對於某些罪名的適用限制（如其他罪名處罰）﹔實質影響力說則可能擴大對於某些行為的責任認定。

然而對兩者不同的認定就判決的結論差異是很大的，法定影響力說可能讓涉案者獲得較輕的處罰或更低的罪名認定﹔實質影響力說則可能導致更嚴厲的判決和更高的刑責。總體而言，這兩種理論反映了法律在解釋和適用上的不同觀點，並且在實際案例中會影響到被告的判刑結果。

（作者是大學兼任講師)

編按：

林益世二十九歲選上立委，獲國民黨主席馬英九一路提拔，被稱為「馬系大將」，林曾任國民黨青年團總團長、國民黨政策會執行長、國民黨副主席。後因立委落選，二○一二年二月獲派行政院秘書長，因涉貪被收押，東窗事發後，為滅證據，林母將百萬美鈔丟金爐燒掉，灰燼沖入馬桶，另有一八○○萬元藏在水池裡，因贓款「水深火熱」而被喻為史上最狂滅證，諷刺的是林曾高調參加二○○六年反貪腐運動遊行。

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