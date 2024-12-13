自由廣場》近期中共海空聯合軍演的戰略意圖

◎ 林穎佑

二○二四年步入尾聲，共軍行動並未減緩，在賴清德總統出訪後，便有分析認為中共可能發動聯合利劍二○二四C，以應對賴總統此次具有地緣戰略性質的出訪。但至今，中共並未使用聯合利劍作為演習代號，取而代之的是動員艦艇及空中力量作為逼近我海空域的主力，依然造成我軍壓力。

聯合利劍的背景

從過往軍演類型來看，二○二三是中共首次使用聯合利劍作為對台軍演的行動代號，其發動原因是針對蔡英文總統過境美國時與時任美國眾院議長的麥卡錫進行閉門會議，並首次將航空母艦調動至我國東岸；二○二四年聯合利劍A是針對賴清德總統就職時提到的「兩岸互不隸屬」，軍演中也開始利用公務船作為擾台的兵力；二○二四年聯合利劍B則是針對賴總統在國慶演說提到的「祖國論」與「兩岸互不隸屬」，其中再次運用航母及大批海警船為對台主力。從前例可發現，聯合利劍都是針對總統的談話而來，但此次出訪之旅，賴總統並未再次提到類似前述的言論，因此共軍是否會藉此發動聯合利劍C便是疑問。

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此次軍演的目的

話雖如此，但中共依然集結海空兵力，最大可能是在告訴我國：在常態化戰備警巡下，共軍現今已具備全天候的對台封鎖能力，過去在冬季多因東北季風而限制艦隊出動的規模，如今擁多艘大型船艦的中共海軍與海警部隊，擁有足夠大型艦隻對我國進行封鎖。因此未來天候或許不再是我國可以放鬆戒心的因素。

從聯合利劍二○二四A開始，共軍多次展示短時間集結能力，大幅縮短整備時間。在軍改後，雖在戰區主戰、軍種主建的原則下進行指揮分工，但海軍艦隊依然有過去北海、東海、南海的地域之分。但未來共軍需要打破艦隊編制進行混編來執行更多任務，如何在遂行五海聯動的戰略下，進行艦隻調動，這都是從共軍近期操演可以觀察到的方向。如今中共海上部隊大舉出動，配合空中兵力，也是在對我軍的海空監控能力進行「壓力測試」，藉以觀察我軍能否面對突然出現的集結部隊，及後續應變作為。可能都是本次軍演的戰略目的。

小結

儘管共軍內部人事異動頻繁，貪腐問題令人質疑其實際戰力，但我國唯有做好準備，從種種蛛絲馬跡進行戰略研判，而非隨風向擺動，這才是我國最須具備的戰略定力。（作者是淡大國際事務與戰略研究所 助理教授 博士）

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