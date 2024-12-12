自由廣場》吳斯懷談軍人的風骨?

◎ 方屏生

十一日早上看見前國民黨不分區立委、陸軍備役中將吳斯懷的媒體投書《違憲戒嚴 軍人應有風骨》，看到「風骨」兩字，我差點從椅子上跌下來。

吳斯懷藉由南韓的短命戒嚴、國民黨趁機提案修改戒嚴法，侈談「軍人的忠誠必須忠於國家、忠於團隊、忠於職守、忠於人民」，說得臉不紅氣不喘，但他難道忘記了，在二○一六年中國舉辦的「紀念孫中山先生誕辰一五○週年大會」，他就是和一群退將恭謹聆聽中共總書記習近平的訓詞，還起立配合與會人員大唱中華人民共和國國歌，這哪裡有「忠於國家、忠於團隊、忠於職守、忠於人民」呢？這算什麼「軍人的忠誠」？如果他還在辯稱不知大會的程序，那更是「德不配位，必有災殃」，愧對中將軍階，他如此糊塗，萬一面對的場景是戰場，肯定全軍覆滅。

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吳斯懷還引用《孫子兵法．謀攻篇》：「夫將者，國之輔也，輔周則國必強，輔隙則國必弱。」，筆者覺得改成「夫醬者，國之腐也」，更適合吳斯懷。

最近，國防部擬刪除軍校通識教育中的孫子兵法學分，筆者雙手贊成。理由是軍校生的軍事管理和戰場素養，都尚未成熟，此時學孫子兵法根本是浪費時間，應該校級以上或「指參學院」階段再學習比較恰當。筆者觀察，不少退役將校把孫子兵法掛在嘴巴，但大多只是鸚鵡學語，雖背得滾瓜爛熟，卻食古不化，亦未體察時代進步，古代與現代的戰爭型態截然不同。

吳斯懷當到陸軍中將副司令，也背誦了孫子兵法，卻自甘恭聽習近平訓詞、起立配合與會人員大唱中華人民共和國國歌，如此行徑堪稱「讀冊，讀佇尻脊骿」，如此食古不化的吳斯懷居然有臉藉南韓的違憲戒嚴，談軍人應有風骨，真是極其違和！

（作者是陸戰隊退役少校）

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