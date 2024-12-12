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自由廣場》年關將近 多關心別人

2024/12/12 05:30

◎ 徐正雄

一對母女因被詐騙，痛失畢生辛苦賺來的積蓄，連房屋也遭抵押，這對母女年紀其實並不大，台灣現在缺工嚴重，母女同心協力，仍有可能把錢賺回來，可惜！情緒低落時，遇到缺乏同理心的人，終至決定揮別人生。

有些人以為，別人的許多複雜問題，我們幫不上，其實不然，適時的人情溫暖，就能產生奇蹟，例如媽祖遶境。

平常要我走個幾公里，我都覺得很累，但是參加媽祖遶境，我卻能每天走幾十公里，幾天下來，走了數百公里，每次回到家，都覺得很神奇，每逢參與媽祖繞境，自己體能總會功力大增。事後回想，其實全賴同行者鼓勵、沿途善心居民提供物資與精神打氣。

這些善心人士都是平凡百姓，卻能製造神蹟，經由善念傳遞，讓身心疲憊、腳底佈滿水泡的遶境參與者，能踩過疼痛，堅持下去，完成不可能的任務。遶境就如人生縮影，路上若有源源不絕的暖意，就能幫助我們產生正能量。

法鼓山聖嚴法師曾說：很多信徒發生問題，跑去請他協助，其實他都幫不上忙，但每次他專心聽完對方的訴苦後，信徒就覺得問題好像變得沒有那麼嚴重了。這就是支持產生的巨大力量，也是所謂的同理心，每個人都擁有這種能力。

每個人面臨絕境，常會釋放出訊息，只是我們不察或自認幫不上忙，因而錯失救人良機。年關將近，你身邊可能有人面臨難關，不妨留意對方釋出的訊息，就算不知如何幫助對方，也可學聖嚴法師，聽對方娓娓道來，說不定就製造出一個奇蹟。

（作者是農夫）

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