自由廣場》預防孤獨死 社區藥局守護長者健康

◎ 黃金舜

不同縣市最近連爆「孤獨死」案例，過世後很久才被發現遺體，台灣將邁入超高齡社會，孤獨死是必須正視的議題。內政部統計，至二○二三年六月底，六十五歲以上人口已達四一八萬八三一四人，其中獨居者占廿三．三％共九十七萬六九二五人，老老照顧亦有十二．四％共五十一萬七七七○人；依戶籍結構觀之，台灣自二○一八年邁入高齡社會至二○二三年，一人、二及三人家戶皆穩定增長，四人以上家戶數則穩定下降，可見人口持續老化的同時，家戶人口則逐漸減少，未來老老照顧甚至獨居長者的人數可能持續增加。

獨居長者可能因行動或交通不便等因素，進而導致營養不良、就醫意願低落，終至健康惡化。二○二三年約有十三萬名獨居長者居住無電梯公寓，住處與醫療院所超過一公里者約十七萬人，若無法改善，可以預見孤獨死的悲劇日增。

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台灣勢必要建構更強韌的社會安全網，以彌補傳統由家庭提供長者之身心照顧服務，我國高齡者慢性病的患病率及共病比皆居高不下，二○二一年國健署調查報告，六十五歲以上國人有八十五．九％至少罹患一項以上慢性病，有六十四．五％及四十三．五％同時罹患二項及三項以上慢性病。因此，社區藥局就非常適合作為社區內守護高齡者健康的前線照護站。

可在長者領藥時主動關懷，更可依其生活情形，提供營養補充及就醫、用藥建議，必要時進一步與醫師討論用藥情形，讓醫藥分工，共同守護長者健康。更可鼓勵長者至藥局進行「七二二量血壓」，養成早晚至藥局量測血壓之習慣，有助長者追蹤健康狀況，更能引導長者進入社區，維持社交功能，達到「在地安老」及「活躍老化」的目標。

（作者是總統府國策顧問、藥師公會全國聯合會理事長）

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