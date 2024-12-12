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自由廣場》解放軍當前 蔣萬安執意舔共？

2024/12/12 05:30

◎ 陳啟濃

台北市長蔣萬安執意要辦雙城論壇，但他選台北市長前曾經表態，若當選市長則中共必須「不再擾台，對台灣釋出善意」，在此前提下，他才會舉辦雙城論壇，如今蔣卻自己打臉，毫無誠信，選前的說法，證實只是為騙取選票。

蔣萬安執意要辦雙城論壇，應該和馬英九的理念很接近，刷自己的存在感，以為自己有能力操作兩岸議題，這若非天真，就是藉機討好中共。

國際上認為台海兵凶戰危，並非因為缺少交流，而是中共根本就是想藉著統一台灣以重建中國已經渙散的民心，而台灣的自由民主生活，對中共政權始終是最強烈的對比並構成對照落差的威脅，尤其重要的是，台灣的戰略地理位置，是中共能否進一步跨出太平洋以抗衡美國的關鍵。

蔣萬安不必以「身繫國家安危」為己任，應先扮演好首都市長的角色，不該刻意和中央唱反調，自甘淪為中共分化、瓦解台灣中央與地方對中政策一致性的棋子。若仗勢自己的政治權力，執意做出對有利中共、不利台灣國家利益的決定，就要面對台灣人將他冠上「舔共市長」的罵名。

透過停辦雙城論壇，抗議中共的擾台軍演，才是守護台灣安全的最強力宣示。身為首都市長，理應配合協同國家整體戰略，不要想藉著舉辦論壇，因為它只會淪為與虎謀皮、裡外不是人。因為此刻舉辦雙城論壇，形同為中共軍演背書，徒令國際社會誤解台灣人對中共軍演毫無警覺性。

（作者是政治評論員）

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