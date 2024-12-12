自由廣場》屈辱的雙城論壇／無視中國軍演 蔣萬安愧對人民

◎ 曾建元

二○二四年第十五屆台北上海城市論壇預定在十二月十六、十七日在台北舉行，這是兩岸目前僅存最高層次的官方定期對話機制。

民進黨二○一六年五月在中央執政後，中華人民共和國即以中華民國政府不接受內含「一個中國」前提的九二共識作為兩岸對話的政治基礎，而全面中斷二○一○年《海峽兩岸經濟合作架構協議》下的兩岸經濟合作委員會和海基會與海協會的定期對話。

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台北市作為中華民國首都，自二○一四年柯文哲出任市長後，就長期非由中央政府執政黨主政，二○一五年八月柯文哲首度出席台滬雙城論壇，在上海擁抱中華人民共和國國家主席習近平「兩岸一家親」的說法，並提出所謂的一五新觀點主張，在台灣掀起軒然大波，時總統為中國國民黨籍的馬英九，蔡英文則是民進黨主席。這裡顯示的是，台北市的政治地位和台北市長特殊的政治分量，成為中華人民共和國和台灣在野政治力量直接溝通與交流的政府間管道，也因而使台灣中央政府格外困擾。

中華人民共和國為黨國體制國家，由中共獨攬大權，政府則是中共的執行機構，僅享有共產黨外的剩餘權力，所以上海市政的最高領導人是中共上海市委書記，而非市長。上海市委書記由中央政治局常委陳吉寧兼任，陳是黨中央意志的化身，上海市長更是如此，蔣萬安則是民選首都市長。上海當局必須貫徹黨中央意志，台北市長則須對市民負責，要對台灣民意有交代，尤其這一次是蔣萬安市長這一任內最後一次主辦的台滬雙城論壇，蔣必須在政治上加分，才有利於他的連任與前途。

蔣萬安在二○二二年競選市長時向選民承諾，以「中共不再擾台、對台灣釋出善意，且雙方地位對等」作為續辦雙城論壇的前提，但賴清德總統出訪南太平洋期間，解放軍卻在台灣週邊海域展開空前大規模的軍事部署和外力拒止操演，意圖將台灣海峽予以內海化，而上海領隊則只是副市長，對岸向來說詞是軍演針對台灣獨立、副市長領隊是慣例，流露出大國強權的傲慢，身為聯合國安全理事會常任理事國，難道不懂《聯合國憲章》否定戰爭作為國際法爭端解決手段的合法性？難道不能在維護區域和平多盡一點責任？

關於兩岸關係的政治決策及風險管控，屬於陸委會權責，台北市長理應展現首都市長的格局和智慧，不應自蹈政治的泥淖。陸委會若批准舉辦，蔣萬安就應在台滬論壇舉辦期間嚴正表達立場態度，也就是蔣不出席正式會議，派副市長代理；至於會議外的禮貌性接見或餐敘，蔣應向上海副市長（兼中共上海市常委）華源暨全體成員公開表達：兩岸地方交流應擱置政治爭議，尊重中華民國，珍惜難得的機會，全力化解敵意、促進兩岸和平，為未來兩岸恢復中央政府兼任何形式與功能的對話機制而努力。

（作者是台大國發所法學博士、央大客語暨社科系兼任副教授、台北市政府市政顧問）

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