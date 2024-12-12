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新聞線上》國民黨「綁架」韓國瑜

2024/12/12 05:30

為了強行通過爭議法案，國民黨「綁架」韓國瑜，可能就在國會上演。（記者廖振輝攝）為了強行通過爭議法案，國民黨「綁架」韓國瑜，可能就在國會上演。（記者廖振輝攝）

記者陳杉榮

國民黨團總召傅崐萁上週五突襲選罷法，遭到民進黨立委強烈反制，散會收場。眼見陰謀未能得逞，傅崐萁當著韓國瑜的面，飆罵立法院秘書長周萬來等議事人員，並辱罵民進黨團幹事長吳思瑤，絲毫不給韓國瑜面子。為了強行通過爭議法案，國民黨「綁架」韓國瑜，可能就在國會上演。

韓國瑜擔任立法院長，是歷史的偶然，靠的是民眾黨的「暗助」，雖然他曾擔任三屆立委，問政並不出色，他擔綱國會龍頭，被奚落總是難免。或許是國民黨立委的問政格調和品質每況愈下，連提出「法定會期召開臨時會」這種不堪意見者都已擔任總召，其他「驚世立委」天天上映，在國民黨立委們的襯托下，今天的韓國瑜竟顯得有點「鶴立雞群」。

當然啦！沒有周萬來率領的議事人員鼎力支持，韓國瑜就是光棍司令，何況他脫離國會已久，以前也不是那麼認真，主持議事必須有兩把刷子，敲下議事槌又何其神聖。一個多會期下來，韓國瑜稍具模樣，但仍須磨練。只是國民黨朱立倫和傅崐萁等不及了！不曉得「何方神聖」下指令，要他們在立法院大搞特搞，外界乍看，想遵守議事規則的韓國瑜變成「攔路虎」。

據說國民黨有立委不滿韓國瑜「太中立」，說他都沒有偏國民黨，有時候還偏執政黨。這種訊息在國會傳開，還成為笑柄。如果韓國瑜真的「太中壢」，傅崐萁和黃國昌毀憲亂政亂搞一通的「國會擴權法案」怎麼會完成三讀？如果韓國瑜太偏執政黨，考試院和大法官的人事案怎麼會一延再延？韓國瑜被國民黨立委「冤枉」了！

看到傅崐萁當著韓國瑜的面斥責立法院議事人員，充當和事老的「韓院長」真是顏面無存，到底誰才是「國會老大」？傅崐萁是要和韓國瑜「翻舊帳」了嗎？再看看藍委繼「國會擴權法案」毀憲亂政未果後，又陸續提出憲法訴訟法、選罷法、財劃法、公投法、戒嚴法等爭議法案，仗著人多就要過，而不尋求協商取得最大公約數，議場當然變戰場。

韓院長可以為國家做點事情，他也深知這些爭議法案對憲政秩序必然造成混亂和傷害，但他是「不分區」，黨比他大。賴清德總統越尊重韓國瑜院長，黨內有人「越加眼紅」。

藍委提案的爭議性法案那麼多，說服不了選民和公民團體，「綁架韓國瑜」將是國民黨的「必殺技」。只能說，國會的大戲，越來越精彩了！

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