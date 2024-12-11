社論》勿將「快閃戒嚴」當速食餐

台北捷運常見體貼的韓文，但尹錫悅的「快閃戒嚴」，卻在台灣大歪樓。民進黨，把「從北」連結到「親中」。國民黨，反控「支持戒嚴」、渲染韓國「疑綠論」，儼然憲法秩序捍衛者。議題正紅，盧秀燕斥責教師「不適任」、校長「領導無方」大翻車，也找民進黨抓交替，斥之「全世界唯一支持尹錫悅、支持戒嚴」。區域周邊事態，朝野消費者卻當速食餐，那是內銷市場。放大視野，從全球民主退潮視角，不得不令人感到不安。畢竟，韓、日、台乃亞洲唯三民主國家。

蔣氏政權流亡台灣，本島三十八年長期戒嚴，外島更長達四十三年。戒嚴時期，蔣氏為保住政權，肅清匪諜不遺餘力，統的、獨的、本省、外省都在恐怖中過日子。所謂的「戒嚴百分之三而已」，這就好比一個惡人宣稱，他只塞住被害者兩個鼻孔罷了。當年，關心政治者，隨時可能被抓被關被槍斃，平常百姓則視政治為禁忌。

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一九八八，蔣氏政權結束，台灣逐步走向民主，憲法增修、國會及總統悉由台灣人民選舉產生，一步一腳印完成寧靜革命。然而，寧靜革命，和平不流血，也有其後遺症。不少民眾，民主得來容易，遂疏於頭家責任，對轉型正義也不甚熱衷，乃至，政治本質未變的國民黨，在民主保護傘之下，難忘威權時代榮光，對民主秩序充滿敵意。馬英九執政八年，積極將台灣鎖入中國，今年以來，藍白主控立法院，更把「逆民主」戲碼表演得淋漓盡致。

這樣的歷史脈絡，頗能幫助我們了解，韓國「快閃戒嚴」，在台灣造成的漣漪，有哪些面向值得注意。事發之際，總統兼黨主席賴清德，正出訪南太平洋友邦。民進黨立院黨團貼文：「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴」云云，引起內外物議，緊急撤下貼文。賴總統返國後強調：台灣曾經歷三十八年的戒嚴時期，經濟、社會、法治、人權都受到很大的傷害，「歷史的錯誤可以原諒，錯誤的歷史不能忘」。從黨外到民進黨，無數民主前輩鼓吹、行動，要求解除戒嚴。按照常理，現在的民進黨人，核心價值應有這種政治基因。沒想到，該黨的立院黨團，鄰國有事，不多思考便折射到台灣的國會之亂。

而朱立倫痛斥「民主退步黨」：台灣絕不能回到上個世紀，任何附和或提及戒嚴都違反民主。這，也非常搞笑版。因為，創世界紀錄的戒嚴，就是藍營的傑作。如今，以前的被迫害者，流血流汗流淚迎來的民主，卻被他們打著民主反民主，利用政治、司法來抗拒轉型正義，而且，與對岸的戒嚴國家狼狽為奸，企圖顛覆民主台灣。現在的立法院，頭家應該看清楚，台灣除了內部的政黨競爭，還有外部的併吞威脅，如果選出後者的協力者，等於是頭家親手把自己推向香港的命運。全球第三波民主化浪潮，產生的許多新興民主國家，由於各自不同的因素，鋪設了威權回潮的溫牀，一旦出現政治、軍事強人，或者專制國家由外介入，很快便自民主倒退到威權。白俄羅斯，匈牙利，便是著例。

尹錫悅的「快閃戒嚴」，美國表態不會影響韓美同盟，也不會就此置評，持續為朝鮮半島提供防禦。不過，韓國的民主震盪，另一個令人憂心的，仍是美國式民主的走向。川普捲土重來，美國社會的內部分裂、民粹化，以及，川普本人偏好領袖個人式外交，帶來什麼立即與深遠影響，其對全球的民主與專制之爭，無疑將是一大變數。明年一月之後，烏俄從戰爭到談判，其過程與結果，包括台灣在內的盟友，無不屏息以待。美國與盟友的關係變化，也會反映在盟友國內的民意變化與政黨競爭。另一廂，習近平深信當今世界正經歷百年未有之大變局，但時與勢在中國那一邊。這種口吻與心思，隱約形成了另一個變數。

台灣是民主、經濟、公衛的前段班，但國際角色不成比例。就內部而言，國民兩黨加上民眾黨，互相監督、輪替，不是壞事。危險在於，台灣的內部競爭，還有一個場外參賽者。這個場外參賽者，滲入台灣的深度與廣度，已經構成國安問題，遑論常態化武力脅迫。在這種情況下，國人應該擔憂的，不是本土政權可不可能戒嚴，而是中國協力者會不會獲得民意支持重返執政，卻與北京裡應外合，甚至任由北京擺佈，從而使台灣的民主被沒收。

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