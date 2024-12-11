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自由廣場》難道音樂班要歸文化部？

2024/12/11 05:30

◎ 陳志遠

行政院目前規劃，體育班的軟體、師資、經費、課程，未來都從教育部移由運動部主政。

行政院的構想，是要讓教育部和運動部在專業上各司其職，促成充分的專業發揮。但行政院忽略了，大部分情況下，一旦多機關共管，就會變成三不管。像是先前戲曲學院，就是在多機關共管下，成為縱放體罰、性侵教師二十餘年的環境。

體育班光是在教育部下，就已有三不管的狀況。目前體育班普遍有訓練、出賽時間超時、學生課業學習偏廢的情形。國教署認為前兩者問題要由體育署解決，體育署則認為學生的學業學習是國教署的職掌。兩個署都認為是另一方責任的情況下，即使目前已規定每天訓練不超過三小時，培訓及出賽不超過上課日數三分之一，這些規定都未被認真落實。

一個體育班通常有多個不同運動項目的學生，試問，今天籃球隊請假集訓，明天足球隊請假比賽，後天羽球隊和角力隊都不在，老師該如何教學？

依體育署資料，一一一學年度，高中職以下總共有三萬六千八百三十五位孩子就讀體育班。其中有多少人能拿亞奧運獎牌？多少人夠格成為職業運動員、教練等運動專業人員？有多少孩子被犧牲課業學習，最後落得一場空？若是為了奪牌，讓孩子沒法獲得正常學習環境，讓體育班的孩子陷入一將功成萬骨枯的處境，這在現代國家難道是對的？

照此一權責劃分邏輯，那音樂、美術、舞蹈、戲劇班是不是要歸給文化部管？數理資優班是不是要給科技部管？餐飲科是不是要給衛福部食藥署管？如果不是，行政院就要說明，為什麼體育班學生被差別對待？

體育署現在沒辦法提供體育班學生安全及正常學習的環境，同一批人高升去體育部，原本的跨署溝通還要變成跨部會溝通，又如何真正保障體育班的孩子？

不管是權責劃分或是體育班存廢，政府都應優先考量孩子。

（作者是人本教育基金會執行秘書）

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