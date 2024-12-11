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詩語李敏勇》首爾之冬 台灣想想

台日韓三國有歷史情結，但現實的地緣政治相鄰，同為漢字文化圈，但又異於中國。台灣看韓國不能只看表面的燈光娛影聲色犬馬，還要探觸隱藏在歷史與現實的心，並反思台灣。一九八七年十二月十二日，全斗煥的軍事政變被拍成電影「首爾之春」，其實更是「首爾之冬」，前後相隔廿七年。
李敏勇

李敏勇

2024/12/11 05:30

◎ 李敏勇

台灣人熟悉的韓國，尹錫悅突發戒嚴令，不到幾個小時就結束。總統被彈劾不成並未下台，但被所屬政黨解除參與國政的權力，還被以涉內亂罪法辦，被境管限制出境。剛下台的國防部長及多位將領被以內亂罪逮捕，政局之亂可以想見。南韓與北朝的潛在暨顯在衝突，某種導向觸動戰爭的危機，被南韓內部自身的風險取代。

南韓總統尹錫悅。（法新社檔案照）南韓總統尹錫悅。（法新社檔案照） 

朝鮮、台灣同被日本分別殖民卅五年、五十年，朝鮮被強佔，台灣則被清帝國割讓。二○○○年，寧靜革命後的台灣，韓國思想界盛名的金容沃多次來台參訪，他對同被日本殖民的朝鮮和台灣有特殊見解：朝鮮因與清帝國及繼起的中華民國領土相連，脫走容易；朝鮮位於寒帶，土地較貧瘠，稻作收成一期，農產較不足；加上日本駐軍為兇悍關東軍，而朝鮮人性格較剛烈，獨立運動的形成較具動力。相對的，台灣海島一隅較為孤立；位於亞熱帶，土地肥沃，稻作兩期農產豐；日本駐軍屬於較溫和的海軍系統；加上台灣人較柔順，面對維新近代化的日本，爭取設置議會，而未積極發展獨立運動。

其實更重要的是，朝鮮有王國傳統。儘管新羅、百濟、高句麗三國合一後，一直存有地域芥蒂，但具備國家歷史。台灣則無國家歷史，被割讓形同拋棄，兩者情境不同。二戰後朝鮮獨立，但因左右政治而分裂為南韓、北朝鮮。台灣則在脫離日本殖民後，被中華民國代表盟軍接收、進佔統治，形同被類殖民，並捲入國共分裂後軋入兩個中國紛爭的歷史。朝鮮分裂後的南北兩國，互相為敵；台灣突破國民黨中國宰制，雖然民主化，但國家條件仍未確立。

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，讓人聯想到以全斗煥的軍事政變為題材拍攝的電影《12.12：首爾之春》。圖為電影劇照。（擷取自YouTube）南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，讓人聯想到以全斗煥的軍事政變為題材拍攝的電影《12.12：首爾之春》。圖為電影劇照。（擷取自YouTube） 

台日韓三國有歷史情結，但現實的地緣政治相鄰，同為漢字文化圈，但又異於中國。台灣看韓國不能只看表面的燈光娛影聲色犬馬，還要探觸隱藏在歷史與現實的心，並反思台灣。一九八七年十二月十二日，全斗煥的軍事政變被拍成電影「首爾之春」，其實更是「首爾之冬」，前後相隔廿七年。

戰後韓國，朴正熙軍事統治（一九六一－一九七九）十八年；台灣是蔣介石、蔣經國戒嚴統治（一九四九 －一九八七）卅八年。全斗煥體制（一九八○－一九八八）和蔣經國時代（一九七五－一九八八）大約同時期。兩國的後殖民時代，民主化都未盡正常發展，雖然經貿成長卻未走向國家坦途。韓國有北朝鮮的外部問題；台灣有中華人民共和國的外部問題，更有國際條件未確立的國家問題。

耶誕節歡樂和跨年狂歡的表面張力彰顯經濟繁榮，政治人物陶醉其中。但這並非國家文化底蘊的象徵，也不是真正的國家榮光。後殖民脫殖民，民主自由體制得來不易，要全力維護！

（作者是詩人）

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