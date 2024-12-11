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林保華之聲》「盤絲洞」的自取其辱

交流團進入中山女高是馬基與中共的精心設計，馬基會執行長蕭旭岑說是因為兩岸共同尊敬孫中山。既然如此，怎不訪問台灣的中山大學？為何非要踏進中學？既訪中學為何找女校而不找男校或男女合校？既找女校，為何不訪更知名的北一女卻找上中山女高？其實就是故意要羞辱出身該校的前總統蔡英文，將蔡貼上標籤：一群蜘蛛精的學姐。
林保華

林保華

2024/12/11 05:30

  ◎ 林保華

馬英九基金會（以下簡稱「馬基會」）邀請四十位中共黨團員學生與幹部來台灣進行統戰，其「黨性」純度超過當年我就讀的號稱第二黨校的中國人民大學，並發生「馬龍進入盤絲洞」事件。這趟邀訪可說是自取其辱。家長抗議，卻被馬基會說成是「綠色家長」，難道要教藍白家長承認女兒是盤絲洞裡的蜘蛛精？

中生團進入中山女高是馬基會與中共的精心設計，故意要羞辱出身該校的前總統蔡英文，將蔡貼上標籤：一群蜘蛛精的學姐。所以明明年已36歲的馬龍當馬前卒，中山女高不知拒絕心懷叵測的交流，倒是有人組織女生列隊尖叫歡迎，於是就此落入「盤絲洞」陷阱。（圖取自抖音）中生團進入中山女高是馬基會與中共的精心設計，故意要羞辱出身該校的前總統蔡英文，將蔡貼上標籤：一群蜘蛛精的學姐。所以明明年已36歲的馬龍當馬前卒，中山女高不知拒絕心懷叵測的交流，倒是有人組織女生列隊尖叫歡迎，於是就此落入「盤絲洞」陷阱。（圖取自抖音） 

交流團進入中山女高是馬基與中共的精心設計，馬基會執行長蕭旭岑說是因為兩岸共同尊敬孫中山。既然如此，怎不訪問台灣的中山大學？為何非要踏進中學？既訪中學為何找女校而不找男校或男女合校？既找女校，為何不訪更知名的北一女卻找上中山女高？其實就是故意要羞辱出身該校的前總統蔡英文，將蔡貼上標籤：一群蜘蛛精的學姐。所以明明年已卅六歲、已超過中國規定的「青年」年齡的馬龍當馬前卒，中山女高不知拒絕心懷叵測的交流，倒是有人組織女生列隊尖叫歡迎，於是就此落入「盤絲洞」陷阱。

盤絲洞是《西遊記》的情節，屬五千年中華文化殆無疑義。它又是《西遊記》最色情的部分之一，正合馬英九這類中國人的胃口。所以管仁健說「難怪他老爸會爽死在盤絲洞」他老爸的「化獨漸統」被小馬創新為「化獨進洞」了。

馬基會推稱，盤絲洞只是中國網友的留言。但留言被安置社群平台的重要位置，對監控嚴密的中共宣傳部門來說是一鼻孔出氣。君不見，最近中國網路出現AI改編的唐僧與女妖親熱、悟空跨上鐵騎、林黛玉與賈寶玉對打的影片，都被廣電總局警告是褻瀆經典，必須排查清理，馬龍進入盤絲洞卻唯獨豁免，這不就是馬英九與中共勾結的鐵證？

還有一個中國復旦大學女生，聲稱台灣棒球奪冠的是「中國台北隊」，貶低台灣主權，遭致批評，馬基會又開脫說這是中國習慣用語，不該對二十歲小女生霸凌。作客訪台理應「入境隨俗」還是要改造地主？台商子弟的教科書被禁，馬基會怎不吭一聲？敢說別霸凌二十歲小女生，六四事件屠殺多少不到二十歲的學生，馬英九有沒有要求習近平表個態？比她更小的中山女高學生，被說成蜘蛛精在十四億人口傳播，馬英九、蕭旭岑竟無動於衷，對中國女生真體貼

中生團成員馬龍參訪中山女高的畫面，被中媒形容為「唐僧進盤絲洞」，引發校方及家長抗議。前總統蔡英文返回母校中山女高慶祝創校127週年時勉勵學妹「要做勇敢走向世界的女生」。（取自蔡英文臉書）中生團成員馬龍參訪中山女高的畫面，被中媒形容為「唐僧進盤絲洞」，引發校方及家長抗議。前總統蔡英文返回母校中山女高慶祝創校127週年時勉勵學妹「要做勇敢走向世界的女生」。（取自蔡英文臉書） 

對於羞辱台灣人、台灣女學生與蔡英文前總統的事件，馬英九死不認錯，妄想規避他作為中國協力者的責任，陸委會應根據兩岸人民關係條例予以懲罰。並嚴格控管所謂的兩岸「交流」。不能由中國有組織的來台統戰，而台灣人卻無組織的進入中國被統戰，一如某些網紅被收買那般。陸委會不須一直要求中國開放對台旅遊以振興台灣旅遊業，中國將旅遊業武器化，台灣大可開發其他方面；中國既要脫鉤，台灣求之不得，反而可減少遭滲透的機會。馬英九若再為虎作倀，台灣應採取更嚴厲措施來對付賣國賊

（作者為資深時事評論員）

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