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自由廣場》提醒王金平 無治權即無主權

2024/12/11 05:30

◎ 湯先鈍

前立法院長王金平提出「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」新論述，我有以下看法：治權是主權定義中的必要條件之一。根據一六四八年《威斯特伐利亞條約》，主權的充分與必要條件是當地政府能夠對其地區的政治、經濟、國家安全、人民事務及外交，擁有完全且實質的獨立自主管轄能力，並免於外力干涉。沒有治權就沒有主權，這是不可分割的邏輯。治權僅是主權的一個必要子元素，兩者如何可能分開？這是國際關係學一○一︰政治學基礎課程中最基本的概念。有任何台灣學者與政客能在學術上否定這個常識嗎？

《威斯特伐利亞條約》提供了一個簡單的公式：

．主權必然包含治權。

．沒有治權，就不可能有主權。

怎麼可能有兩個政府同時對同一地區（中國大陸與台灣）都聲稱擁有主權？難道「主權不可分割」的原則也可以被曲解嗎？

中國對台灣既無主權，亦無治權。

根據此原則，中華民國（ROC）對台灣擁有主權與治權，但對中國大陸沒有治權，因此也不可能擁有主權。而中華人民共和國（PRC）無論是事實上（de facto）還是法律上（de jure），對台灣皆不具主權或治權。

反觀白俄羅斯，雖然對其領土擁有治權，但其外交完全受俄羅斯控制，因此無法稱為真正的主權國家。

正因為這種簡單觀念被蓄意曲解，國內外學術界與政界才會對國民黨其他論述（包括「九二共識」）感到困惑與模糊不清。

懇請王金平先生三思。

（作者是加州州立大學富樂頓分校兼任教授 主授國際關係學）

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