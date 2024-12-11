自由廣場》請周處除掉第三害 民代對公務員的變相霸凌

◎ 愚者

公務機關的霸凌案，最近成了熱搜話題。議會、立院的質詢也馬上「熱絡起來」，這陣仗真是精彩到讓人不忍錯過。

這種熱烈景象並不稀奇，不都是一直如此嗎？只是，當這次的焦點落在「不合理的溝通態度、不合理的工作量和不合理的期限要求」時，圍觀群眾的心情突然微妙起來了：看吧，周處們紛紛跳出來，忙著要「根除害群之馬」，要「拯救」公務界。諷刺的是，他們一邊疾呼必須端正態度，一邊卻用同樣「不合理」把基層公務員壓得喘不過氣。

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譬如︰透過大聲對首長和主管咆哮來當反面示範。

雪片般的索資案堆滿基層桌面，壓得本來就很慘的大家更加抬不起頭來。

更別說那些「史上最強索資期限」：晚上六點半送來，隔天早上就要回覆，懂？

外界總愛分析公務機關的壓力來源，話題永遠不外乎「科層體制如何摧殘基層人員」。但他們沒想過，基層敢怒不敢言，不就是因為怕被主管報復？更別提那所謂的申訴管道——它不是救命繩，是引火線。

然而，換個場景，公務體系面對民代或立委時，何嘗不是同樣窘境？民代慣常的索求無度、無禮斥責、不當介入行政運作，公務體系只能忍氣吞聲，誰敢得罪？誰不怕被報復？

怕被要求每一案都得約到民代辦公室協商討論。

怕預算動輒被凍結，然後又要無止盡的開會。

怕又來更多讓基層忙到爆的索取資料。

人力的侷限、法令的枷鎖、科層的高壓，若說是基層公務員面對的三大難題；那麼民代的無理索求、即時輿情的壓力、外行人對內行事務的指指點點，又何嘗不是公務體系背負的原罪？

若說霸凌是壓垮駱駝的最後一根稻草，那不就應該努力讓稻草合理化？若不能增加人手，又不能合理化工作量，至少放寬期限總可以吧？

不能減少輿情、不能減少議員案、不能減少人民陳情，那麼直接發獎金總可行罷？當基層公務員通宵達旦處理額外案件，至少還荷包尚能感受慰藉。

象牙塔上的長官們，還是快醒醒吧！

（作者是基層公務員）

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