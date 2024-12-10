晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》馬英九舞劍 張云棻馬後砲

2024/12/10 05:30

◎ 李欣芬

中國統戰團早已離台，卻餘波盪漾，「項莊舞劍，意在沛公」而今馬英九舞劍，意在蔡英文。不是嗎？中訪團全團四十人，有大學生、碩博士生，沒有一個高中生，卻跑去去參訪高中女校，事後塑造馬龍「唐僧進盤絲洞」的大內宣，醜化台灣高中女生，令人費解的是，為何不是參訪北一女中或景美女中，非得是中山女高不可呢？星期六(七日)中山女高舉行一二七週年校慶，前總統蔡英文受邀回母校參加，總算讓人醒悟。

同樣是卸任元首，小英總統為「台灣是世界的台灣」而不遺餘力地，但英國經濟學人雜誌認證的馬邦伯（Ma the bumbler）卻無所不用其極地傷害台灣，帶中國人來台，羞辱高中女生，還選定小英總統的母校下毒手，真可恥！

不可思議的是中山女高校長張云棻，校慶這天她受訪強調，如果還持續汙衊，家長會有法律群，會訴諸法律程序。校長的意思是要告媒體？但中訪團還在台灣時，她怎麼不敢吭一聲，不敢在第一時間出面說話，如今都過幾天了，才在振振有辭，人家都走啦，慢了好幾拍。這跟馬辦執行長蕭旭岑一樣，中訪團在的時候，蕭連中華民國國旗都不敢拿耶。

當初是誰讓中訪團進中山女高校園？若非校長允許，「政治」能進入校園嗎？中山女高學生的臉，如今成為抖音影片的封面，學生遭中國網民醜化成盤絲洞的蜘蛛精，連帶校長也受辱，成了洞主！校長當初同意馬辦帶中訪團入校之前，有想過要保護學生嗎？

（作者為台灣教授協會會員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書