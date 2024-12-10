自由廣場》馬英九舞劍 張云棻馬後砲

◎ 李欣芬

中國統戰團早已離台，卻餘波盪漾，「項莊舞劍，意在沛公」而今馬英九舞劍，意在蔡英文。不是嗎？中訪團全團四十人，有大學生、碩博士生，沒有一個高中生，卻跑去去參訪高中女校，事後塑造馬龍「唐僧進盤絲洞」的大內宣，醜化台灣高中女生，令人費解的是，為何不是參訪北一女中或景美女中，非得是中山女高不可呢？星期六(七日)中山女高舉行一二七週年校慶，前總統蔡英文受邀回母校參加，總算讓人醒悟。

同樣是卸任元首，小英總統為「台灣是世界的台灣」而不遺餘力地，但英國經濟學人雜誌認證的馬邦伯（Ma the bumbler）卻無所不用其極地傷害台灣，帶中國人來台，羞辱高中女生，還選定小英總統的母校下毒手，真可恥！

請繼續往下閱讀...

不可思議的是中山女高校長張云棻，校慶這天她受訪強調，如果還持續汙衊，家長會有法律群，會訴諸法律程序。校長的意思是要告媒體？但中訪團還在台灣時，她怎麼不敢吭一聲，不敢在第一時間出面說話，如今都過幾天了，才在振振有辭，人家都走啦，慢了好幾拍。這跟馬辦執行長蕭旭岑一樣，中訪團在的時候，蕭連中華民國國旗都不敢拿耶。

當初是誰讓中訪團進中山女高校園？若非校長允許，「政治」能進入校園嗎？中山女高學生的臉，如今成為抖音影片的封面，學生遭中國網民醜化成盤絲洞的蜘蛛精，連帶校長也受辱，成了洞主！校長當初同意馬辦帶中訪團入校之前，有想過要保護學生嗎？

（作者為台灣教授協會會員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法