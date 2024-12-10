自由廣場》川普駐中國大使人選 給習近平當頭棒喝

◎ 林逸民

川普人事陸續出爐，其中大部分都是堅定的抗中派，最能代表川普中國政策的職位，莫過於駐中國大使，川普選擇前喬治亞州參議員大衛帕度（David Perdue），有如平地一聲雷，大聲清晰的向全世界以及中國昭示：川普將嚴格管教中國，絕不再允許中國偷雞摸狗、以超限戰滲透美國，危害世界和平穩定。

大衛帕度商界出身，初期曾經從事中國供應鏈的管理，之後歷任銳跑總裁、一美元商店執行長，以及創業開設貿易公司，大部分的工作都與供應鏈外包中國息息相關，對於中國製造淹沒美國市場的情況，可說具有第一手知識。川普讚揚他曾任財星五百大企業執行長。他也自承兩次於亞洲生活，對亞洲事務有相當的了解。

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二○一五年至二○二一年參議員任內，曾為參院軍事、外交委員會成員，是唯一曾歷任此兩大委員會的共和黨參議員，並曾擔任海權小組委員會主席。帕度知名的力挺台灣，二○一五年連署支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織、二○一七年連署支持台灣參與世界衛生大會、二○一九年要求《二○一九年國防授權法案》加入多項支持台灣的條文。

帕度對中國更是不假辭色，二○一八年時曾經共同投書媒體，呼籲美國需要制定長期計畫遏制中國擴張；就在今年，九月時才又投書媒體，警告美國人：中國野心勃勃妄想取代美國成為全球霸權，正在進行所謂「超限戰」，涵蓋經濟、科技、軍事和文化所有領域。他提醒美國需正視、規劃長期克制中國，必須嚴控科技出口中國、與盟國軍事合作，並提升美國本身的技術創新能力。

川普派出這樣旗幟鮮明的硬漢擔任駐中國大使，傳達出的訊息相當明確，美國就是會封殺科技出口中國，就是會與印太盟國全面圍堵中國，還派了這個主張的提倡者來當駐中國大使，要中國只能乖乖接受，可說是川普強力外交的第一手，先聲奪人，讓中國只有接受一途，否則將更全面打壓。帕度的任命也表示川普將更支持台灣拓展國際空間，不再允許 中國無理打壓台灣。

可說川普尚未上任，情勢就已經對台灣更為有利，但是，人助還要自助，美國力挺台灣的同時，台灣還有一些人，為了蠅頭小利，甘願成為中國統戰工具，對中國的警覺，對台灣的支持，竟比美國人帕度還不如，這些人應該感到慚愧。我們也要更加努力呼籲台灣人覺醒，展現堅定捍衛主權的決心，才會得到世界的支持與尊重。

（作者為福和會理事長 台灣聯合國協進會理事長）

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