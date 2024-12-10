北社評論》台灣憲政與民主再進化之路

◎ 張葉森

現代民主憲政皆立基於人民主權（民主）票票等值（平等）政府依法行政（法治）的憲政精神。但是各種治理最終必歸「人治」，因此擁有權力者的自律，成為維繫一國民主能否持續進展或走向衰敗的關鍵。

台灣今年新國會開議以來，立法權於在野二黨主導下，諸多法案和國人抱持的憲政概念扞格衝突，造成社會極大不安，因而爆發524青鳥行動。但國會議事衝突迄今仍未稍減，國人焦慮加劇，大罷免呼聲繼起，台灣憲政發展後續成為國際觀察重要焦點。

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新國會開議以來，在野黨倚恃多數，先有國會擴權法案被宣告違憲無效，繼而推動｢憲政訴訟法｣、「財政收支劃分法」、「新住民基本法」、「離島建設條例」等極具爭議法案修法，甚至提案修訂「選罷法」，欲限縮公民罷免權，徹底違逆「主權在民」，所謂惡奴欺主，莫此為甚！

析論這個憲政亂象緣由，一是台灣沒有一部自己的憲法，二是國會立法者憲政精神的匱缺。台灣憲政意識開始於日治「台灣議會設置請願」，距今已逾百年，戰後蔣介石據台帶來「中華民國憲法」，口頭實施｢「憲政」，實際執行戒嚴，凍結言論講學結社等自由，歷經台灣人民激烈抗爭，終有七○年代開放部分中央民代增額選舉和九○年代解嚴、修憲、總統直選，迄今已三次和平政黨輪替，民主、平等、法治的憲政國家概念，在顛簸艱辛過程中日益深植。

但目前這部｢中華民國憲法｣初源即與台灣完全無關，雖經七次修憲，增修前言卻有「因應國家未統一前」文字，國家領土定義用「依其固有之疆域」概括，導致現今不少國人國家認同錯亂，還對台灣最大敵國的中國，抱持雙重身份認同想法，成為國安維護嚴重缺口，也是中國國民黨、民眾黨｢九二共識｣虛構主張的根基，更是今日國會亂象病源。

憲政基本精神是依法行政，限縮有權力者（政府）侵害人民權利的能力，目的在體現主權在民原則。然新國會開議以來，在野黨倚恃多數，先有國會擴權法案被宣告違憲無效，繼而推動｢憲政訴訟法｣、「財政收支劃分法」、「新住民基本法」、「離島建設條例」等極具爭議法案修法，甚至提案修訂「選罷法」，欲限縮公民罷免權，徹底違逆「主權在民」，所謂惡奴欺主，莫此為甚！

目前新國會結構改變產生的挑戰，是民主憲政發展進程中必須嚴肅面對的問題。涉及的國族認同、深化憲政國家民主平等法治理念，台灣人為追求國家正常化必須共同尋求解決方案。是否可以透過容易的民主｢協商｣，抑或被迫以不貲的｢罷免｣解決，端賴國人以全民智慧尋求最適當的答案。

（作者是北社社長、醫師）

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