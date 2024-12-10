晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》邪惡的沈默 網紅統戰背後的藍白協力

2024/12/10 05:30

◎ 史里

近期，台灣網紅八炯的影片揭露中國利用經濟利益滲透台灣網紅，對台灣人進行全面「認知作戰」，引起社會共鳴關注。影片中，〈中國老總〉原唱者陳柏源現身說法，揭示中國如何透過文化與資訊滲透，以影響台灣。面對大是大非，藍白陣營卻沉默了，既不譴責也不表態，反映出短視的政治操作與親中立場的延續。

藍白陣營的沉默不僅延續了過去的焦土政策，更可能是對中國統戰行為的默許。他們長期專注於短期政治利益，阻撓政策以削弱執政黨支持度，從未提出建設性解決方案。如今面對網紅統戰議題，他們再次逃避責任，甚至可能與中國存在某種默契。

二○二三年台灣對中國出口依賴已降至三十五．二%，顯示經濟逐漸減少對中國依賴，但藍白仍主張深化對中國的經濟合作，刻意忽視台灣的長遠利益。此外，對於中國利用網紅進行資訊戰，藍白選擇沉默，更助長了文化與資訊主權的削弱。

藍白的沉默提醒我們，台灣必須提升民主體制的韌性。首先，要求政黨在國家安全議題上公開立場，不許它利用沉默以掩蓋真實動機。其次，深化公民媒體素養教育，提高對外來資訊滲透的警覺。同時，推動本土政治與文化力量的建立，以台灣利益為核心，減少對中國的依賴。

這場網紅統戰揭示了台灣民主體制的挑戰與危機，面對中國滲透與台灣內部的政治冷漠，台灣社會必須拒絕短視，推動反脆弱的民主改革，守護自由與未來。唯有如此，台灣才能在挑戰中穩步前行，確保下一代的民主家園。

（作者是台南市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書