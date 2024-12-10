自由廣場》邪惡的沈默 網紅統戰背後的藍白協力

◎ 史里

近期，台灣網紅八炯的影片揭露中國利用經濟利益滲透台灣網紅，對台灣人進行全面「認知作戰」，引起社會共鳴關注。影片中，〈中國老總〉原唱者陳柏源現身說法，揭示中國如何透過文化與資訊滲透，以影響台灣。面對大是大非，藍白陣營卻沉默了，既不譴責也不表態，反映出短視的政治操作與親中立場的延續。

藍白陣營的沉默不僅延續了過去的焦土政策，更可能是對中國統戰行為的默許。他們長期專注於短期政治利益，阻撓政策以削弱執政黨支持度，從未提出建設性解決方案。如今面對網紅統戰議題，他們再次逃避責任，甚至可能與中國存在某種默契。

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二○二三年台灣對中國出口依賴已降至三十五．二%，顯示經濟逐漸減少對中國依賴，但藍白仍主張深化對中國的經濟合作，刻意忽視台灣的長遠利益。此外，對於中國利用網紅進行資訊戰，藍白選擇沉默，更助長了文化與資訊主權的削弱。

藍白的沉默提醒我們，台灣必須提升民主體制的韌性。首先，要求政黨在國家安全議題上公開立場，不許它利用沉默以掩蓋真實動機。其次，深化公民媒體素養教育，提高對外來資訊滲透的警覺。同時，推動本土政治與文化力量的建立，以台灣利益為核心，減少對中國的依賴。

這場網紅統戰揭示了台灣民主體制的挑戰與危機，面對中國滲透與台灣內部的政治冷漠，台灣社會必須拒絕短視，推動反脆弱的民主改革，守護自由與未來。唯有如此，台灣才能在挑戰中穩步前行，確保下一代的民主家園。

（作者是台南市民）

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