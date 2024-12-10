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自由廣場》雙城論壇受辱 萬安三頭落空

2024/12/10 05:30

◎ 王濬

二○二二年五月二七日，國民黨籍台北市長候選人蔣萬安提出續辦「雙城論壇」的三大前提：「中共不再擾台、對台釋放善意、雙方地位對等」，才事隔兩年半，承諾就已全數跳票。讓人對國民黨處理兩岸關係的原則與能力再度失去信任。

前提之一的「中共不再擾台」早在第一時間就破功。不僅近日中共軍機、軍艦的擾台行徑完全沒有停止或減少，甚至連公務船、海警船、空飄氣球等都通通出動，中國還在台灣周邊擺出「軍演將至」的態勢來——就算國民黨與蔣市長都忙著扮演「間諜鴕鳥」，把頭埋進沙子裡不去看中國的張牙舞爪，也無法掩蓋連國際社會都在關注與警告中國「勿藉機生事」的現實。

前提之二的「對台釋放善意」也完全經不起檢驗：「雙城論壇」前甫有「馬辦中生團」與「兩岸企業家峰會」，前者在台灣大行各種「中國台北」、「盤絲洞」等極盡矮化與統戰之能事，後者公然鼓吹台商「認同一中、反對台獨」並暗推「台灣加入紅色供應鏈」；此外，從APEC到CPTPP、從巴拉圭到立陶宛，中國近期對台外交打壓引發國際公憤的惡行更罄竹難書⋯⋯不知國民黨與蔣市府到底要「天才」到什麼程度，才能對中國的種種「惡意」進行「善意解讀」？

前提之三的「雙方地位對等」更是淪為「笑話」一場：綜觀上海與國際其他地方的「姐妹市交流」或城市論壇，從紐約、馬賽、巴賽隆納到伊斯坦堡，向來都是「市長對市長」；結果蔣市府對中國搖尾乞憐了半天，只換來一個最年輕的上海副市長來台，然後蔣萬安還想親自接待。媒體報導更指，北市府向中國提出「至少論壇期間，共機共艦別來」，卻遭中國以「不可能！」回應；中國國台辦還說稱呼台灣隊為「中國台北隊」的「用語沒任何問題」——中國根本矮化不斷、毫無「對等」可言，最該出聲抗議的蔣市府，為何又突然安靜與消音了呢？

一場「雙城論壇」，就徹底戳破國民黨所謂「對等、善意、互惠」兩岸交流前提的虛偽與脆弱；面對「共軍擾台不間斷」與「上海看扁蔣萬安」，卻讓台灣人看見「國民黨唾面自乾」的可悲姿態。當中國不斷狠狠地利用、羞辱與「打臉」國民黨時，朱立倫、蔣萬安等「知識藍菁英」卻只會「把另一邊的臉也讓出來」，這樣換來的不會是對方的尊重或真正的「和平」，只會為自己與國家帶來持續的羞恥而已。

（作者是八年級生 前陸委會機要秘書 民進黨中國事務部研究員）

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