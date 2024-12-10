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自由廣場》國民黨是害怕想起嗎?毛骨悚然的55704個「六小時戒嚴」

2024/12/10 05:30

◎ 秦靖

五天前，南韓總統尹錫悅頒布「戒嚴令」約六個小時後，在民意與國會壓力下宣佈解除，並撤出戒嚴兵力。在尹錫悅宣布緊急戒嚴的當下，民進黨立院黨團小編疑似有感台灣在野黨在國會亂政的諸多行徑，同理南韓國會被親北韓勢力操控，宣布緊急戒嚴的一篇發文，遭國民黨延伸，指稱民進黨「挺戒嚴」。國民黨立委許宇甄更以「毛骨悚然」字眼聲稱民進黨恐有宣佈戒嚴之虞，提案修戒嚴法，防止總統濫權。

國民黨看到「南韓六小時的戒嚴」就會「毛骨悚然」，那看到國民黨政府在台灣實施了三十八年又五十六天的戒嚴，怎麼沒有「毛骨悚然」？又怎會如今竟敵我不分，和中國共產黨勾肩搭背，倡議「中國台北」或「中國台灣」呢？

歷史上，第二次「國共內戰」(國民黨和共產黨的內戰)，因情勢對國民黨的蔣介石政權不利，蔣即以總統身分在民國三十七年十二月十日，在中國發布「第一次全國戒嚴令」。次年五月十九日宣布台灣省全境戒嚴，直至七十六年七月十五日才由時任總統的蔣經國解除戒嚴，戒嚴狀態持續三十八年又五十六天。

這段舉世最久的戒嚴期間，台灣人民的自由與基本人權，諸名集會、結社、言論、出版、旅遊等權利都被嚴厲限縮。國民黨政府用法令條文對政治異議人士（多為黨外人士）進行逮捕、軍法審判、關押甚至處決。這段期間台灣常有人突然失蹤，不時傳出冤獄，被稱為「台灣白色恐怖時期」。筆者好奇，現在「毛骨悚然」的國民黨立委許宇甄，要用什麼字眼描述那段戒嚴恐怖日子？台灣人民絕對更害怕的是，一旦國民黨重返執政，恐怕會再度實施戒嚴。

戒嚴明明是國共內戰下的產物，當年國民黨的「國共不兩立」，如今變成「國共一家親」，國民黨淪為「中國台北」或「中國台灣」也唾面自乾、不以為恥，那麼，過去戒嚴三八年造成許多家破人亡的悲劇，國民黨可有道歉？

國民黨立委鄭天財聲稱「戒嚴是為了保護台灣」，並稱如果說現在中國攻打台灣，執政的民進黨也會實施戒嚴，為了保護自己的國家，任何國家都會實施戒嚴。既然如此，國民黨何必害怕民進黨戒嚴，難道是擔憂無法與中國裡應外合，妨害其開門揖盜、恭迎中國入侵台灣嗎？

尹錫悅只因「六小時的戒嚴」而成為傀儡總統、失去實權，南韓執政黨面對民意也表示願意做出最深切反省，反觀國民黨，面對三十八年又五十六天的戒嚴日子，等於是五萬五千七百零四個「六小時戒嚴」，國民黨迄今可有對人民真誠道歉過一個字？想到這裡，真是毛骨悚然呀。

（作者是教育工作者）

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