社論》對抗中國產能過剩是重中之重

川普將重返白宮，引起全球地緣政治與經濟震盪。美國人顯然對川普「讓美國再度偉大」充滿信心，美股各類指數頻創新高；但是，認為川普政策具有不可測變數的國家，金融市場普遍缺乏活力。而台灣因為被川普點名︰「偷走美國的生意」、「必須交付保護費」，引發國人疑慮，台股走勢疲軟，投資人與產業界對台灣可能承受的壓力感到憂心。

川普震撼主要是外界對其激烈政策與言詞的疑慮，但若了解其之商人特質，以及期待美國再度偉大的願景，將可了解川普在經貿領域的強勢作為，可視為一種壓迫對手談判、妥協的手段。更重要的是，川普關注的議題，根本反映美國民眾的深層焦慮，才讓川普得以秋風掃落葉之姿步上政治顛峰。以最近為例，自豪為「關稅人」的川普宣稱要對加拿大、墨西哥加徵二十五％關稅，對中國則額外增加十％關稅，貿易戰火看似即將點燃，但深入探究川普發文的真正用意，係以關稅為手段，試圖徹底解決美墨邊境的「非法移民」，以及主要來自中國製造的芬太尼（Fentanyl，人工合成鴉片）藥物，流入美國的問題。

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據估計，拜登四年，約有千萬非法移民進入美國，其主要管道在美墨邊境。非法移民固然帶來了低廉的勞動力，卻也侵蝕美國的醫療、社福經費，甚至造成治安敗壞，但拜登顯然是以人道問題而非國安問題看待，導致民主黨在此次總統大選慘敗。至於芬太尼毒品，約有八、九成是中國製造，對美國的危害日益嚴重，美國雖屢次要求習近平重視並改善，但問題未獲解決，導致去年有七萬五千名美國民眾因此死亡。中國是高度監控的獨裁國家，若要取締芬太尼，絕非難事，因此顯然是故意縱容，藉以腐蝕美國的國力。諷刺的是，約一百八十年前，中國是鴉片戰爭的受害者，並淪為次殖民地，視此為國恥，照理對於「現代鴉片」芬太尼危害美國，應可感同身受。不料，習近平所謂「中華民族偉大復興」，竟是建立在以芬太尼毒害對手國的前提上。難怪美國民眾會選擇強硬的川普再度執政，取代滿口理念，卻毫無作為的民主黨。

川普再度當選後，外界關注的重點在關稅戰，但地緣政治的衝突根源，是中俄伊北韓的邪惡同盟；而全球地緣經濟的最大威脅，則來自中國。兩者衝擊不同，不能相提並論。川普上屆發動貿易戰的根由，在於中國對美國經年累月擁有巨大逆差，若無法平衡，美國經濟將持續惡化，恐淪為二流國家。川普啟動的美中貿易戰，已促成供應鏈在地化、多元化，自由貿易走向公平貿易，國安高於商業利益的概念獲得落實。川普再臨，問題已截然不同，是中國產能過剩，低價向世界傾銷，受害者則是全球重要工業國家的產業。彭博前專欄作家史密斯（Noah Smith）警示，全球製造業正面臨一場戰爭，北京透過產能過剩讓每個地緣政治競爭對手去工業化，美國最重要的經濟盟友─德國和日本，在中國最近的攻擊中首當其衝。中國產能過剩的衝擊，台灣感受最深，過去的石化、水泥、鋼鐵、面板受害，目前中國半導體成熟製程在連續三期「國家大基金」的補貼下，正急劇降低成熟製程對台灣的依賴；明年之後，中國成熟製程產能過剩將更為嚴重，從LED、化合物半導體，形成一股半導體紅潮，撲向台灣的半導體產業。可以說，台灣引以為傲的半導體除了先進製程，都受到中國的威脅。

但受害者不僅是台灣，德、日汽車大廠受到中國補貼電動車的挑戰，業務萎縮，紛紛裁員，產業根基受到重創。尤有甚者，當年自豪跟中國簽訂FTA可帶來重大商機的韓國，更是大輸家。據韓國媒體報導，過去韓國與中國競爭的八個主要產業，如今有七個已經落居下風，韓國出口前十五項主力產品因遭中國夾擊，像鋼鐵、石化、顯示器、電池等產業，完全籠罩在中國殺戮中，顯見中國低價產品幾乎輾壓韓國的製造業。換言之，中國產能過剩、低價傾銷已經成為全球經濟的最大禍害，而台灣受到衝擊尤其巨大，不容輕忽。

總之，川普尋求美國優先與榮耀再現，或有訴諸民粹，造成美國社會對立矛盾之虞，但冷戰以來，美國作為自由世界的領導者，已經付出太過沉重的代價，但受益國家或與美國為敵，例如中國，或者軍事上受美國保護，卻未能承擔應有的責任，凡此正嚴重削弱美國的國力。因此，美國民眾需要一位強力的領導者，可以回擊並修正過度傾斜的畸形狀態。而川普王者再臨，預料全球的地緣政治與經濟將有重大翻轉，回到一個比較均衡的狀態，如此，台灣將會因具有地緣政治與經濟的戰略價值，而成為受益者。因此，在即將展開的川普2.0，台灣與其憂心川普的可能影響，更應專注於來自於中國過剩產能對台灣產業的衝擊。令人欣慰的是，在對抗中國產能過剩的戰場上，台灣並不孤單，而是與西方工業大國休戚與共，站在一起。

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