自由廣場》立法禁兒少用社群媒體 可行嗎？

◎ 魏世昌

澳洲參議院日前表決通過，禁止十六歲以下兒童與青少年使用社群媒體法案，順利的話將創下全球首例的立法。從明年底開始，澳洲將成為全世界第一個禁止十六歲以下未成年人使用多個社交媒體平台的國家，如社群平台若未能有系統地防範註冊，也會受到重罰。預期受影響的社群平台包括Meta的Instagram和臉書，以及字節跳動的TikTok，和馬斯克的X。

澳洲立法禁止十六歲以下兒少使用社群媒體平台，並稱這是全球管制最嚴的法案，但是否真的能有效解決社群媒體對青少年的負面影響，引發國內兩極聲音。

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全面禁止，確實不易落實。歐盟在二○一五年提出一項法律，禁止十六歲以下兒童在未經父母同意情況下接觸網路，包括社群媒體。但科技公司和人權組織都提出抗議，認為這限制了兒童在數位時代取得資訊的權利。除了人權爭議，事實上只要透過虛擬私人網路（VPN）就能繞過約束社群媒體的禁令，這類法規只有在世界其他地區也強治執行的情況下才有意義。

再者，聯合國兒童基金會（UNICEF）也警告，如果強行禁止未成年人使用社群媒體，很可能讓他們轉向、那些「隱秘且不受管制」的網路空間，反倒會衍生出更多無法控制的情況。

台灣兒少沉迷社群的問題也十分嚴重，政府是否仿效國外做法，仍有待商確。目前在台灣較大共識是，與其全面禁止與限制，不如教導如何使用，亦即提升兒少的媒體素養與媒體識讀能力，並培養兒少自律。然而這卻是最難的，不僅家長必須學習，更重要的是花時間陪伴，才能留意到子女的社群使用情形。

（作者為工程師）

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