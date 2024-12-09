自由廣場》中共接班黑馬？ 論上海書記陳吉寧

◎ 廖明輝

新加坡國務資政李顯龍上月底赴中訪問，在廿六日會見中國國家主席習近平，並在廿八日會見上海市委書記陳吉寧。新加坡《聯合早報》彙整李顯龍訪華行程的八分多影片，在第三分卅二秒，李顯龍以英文說：「中國是一個非常龐大且複雜的國家，難以一概而論。透過這種方式來訪，我能夠實地感受情況，並與之前認識的人重新建立聯繫。我也希望與中國下一代領導人建立新的聯繫」，同時帶出李陳含笑握手畫面，引發外界對中共接班布局的關注。惟接班此事相當敏感，在中國各平台也未見討論。

陳吉寧是典型「學者型官員」，擁有英國帝國理工學院土木系環境系統分析工學博士學位，並曾任清華大學校長。他的專業背景和國際學術經歷為其仕途奠定不同基礎。在環保部長任內，積極治理霧霾問題，能力受習重視，後升任北京市長，展現其對「大城市病」的治理能力。

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二○二二年，陳吉寧調任上海市委書記。上海是中國最重要的經濟樞紐，也是中共權力結構的重要一環。根據慣例，擔任上海市委書記具有晉升中央常委的可能性。陳吉寧在北京市長直接升任上海市委書記，雖不符合傳統邏輯，但此一安排明顯帶有習近平強烈意志，為同屬清華大學系統的陳吉寧未來發展鋪路。

自二○一二年上台以來，習近平不僅成功鞏固自己的核心地位，還透過各種形式打破中共以往的接班人制度。他在中共廿大未有明確接班人選的布局，被外界解讀為「去接班人化」策略。然而，這並不意味著習近平未考慮長期接班安排，而是更傾向於透過實績和忠誠來選拔未來領導核心。

陳吉寧能否在未來成為中國下一代領導人，仍取決於他能否在上海這個關鍵位置展現更大的治理成果，以及應對潛在的政治挑戰。近年來，反腐行動及政治清洗已充分說明，即使是最高領導位置的接班人，也可能隨時遭遇變數。考慮到習近平對中共權力結構的重新定義，他更可能以靈活的方式選擇接班人，而不是根據既定的程序。無論結果如何，陳吉寧將成為觀察中共接班布局的窗口，並為研究中國未來政治走向提供線索。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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