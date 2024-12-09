自由廣場》應對中共統戰 解讀文件知己知彼

◎ 竹木一工

近日中共收買網紅、滲透國會立委、退役與現役軍人及政客等人群「為匪張目，如中瘋狂」，傷害台灣的案例怵目驚心，有識之士呼籲國安單位速謀對策的議論匯聚高漲。知己知彼，百戰不殆，古有明訓，個人以為解讀中共統戰文件是入門的ABC。本文僅略抒己見，野人獻曝，略盡國民一份心力。

根據中共二○二○年十二月廿一日發布的《中國共產黨統一戰線工作條例》，十二類人群是其鎖定的統戰目標，三類人群是其新訂的重點統戰目標。

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十二類人群：民主黨派成員、無黨派人士、黨外知識份子、少數民族人士、宗教界人士、非公有制經濟人士、新的社會階層人士、出國和歸國留學人員、香港同胞、澳門同胞、台灣同胞及其在大陸的親屬、華僑、歸僑及僑眷及其他需要聯繫和團結的人員。

最近與論焦點之一的中配，就屬於「臺灣同胞及其在大陸的親屬」的範疇。中共威脅利誘制約甚至指揮中配，及滲透「民主黨派成員」大鬧國會癱瘓政府，都是統戰技倆，值得吾人注意。

新增三類重點目標：留學人員、新媒體中的代表性人士及非公有制經濟人士特別是年輕一代。

近日輿論焦點的網紅，就屬於「新媒體中的代表性人士」的範疇。

中共慣用的手法是，對內、實施僵化愛國教育，透過洗腦，限制言論，彼此監控，鞏固心防；對外、充分發揮以夷制夷的精神，以台制台，以民主制民主。中國民間順口溜：「不怕領導不上套，就怕領導沒嗜好」，這句順口溜參透中共統戰技倆的精髓，中共精準研判個別統戰對象的嗜好：政治利益、經濟利益、情色利益、雅好利益…，然後耐心誘導，讓對象不知不覺地上套，前總統馬英九及其主導的基金會、少數退將與投機政客及昔日「黨國菁英」上套都是經典案例。

（作者從商）

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