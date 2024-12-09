自由廣場》民主及AI供應鏈 護台2大屏障

◎ 吳國棟

過去幾十年來中國透過各種手段企圖在國際間孤立台灣，讓我國受到不公平的待遇，但實際上台灣是愈挫愈奮，愈挫愈勇，未來更可樂觀以待。那台灣的實力在那裡？第一是堅持民主，第二是扮演AI供應鏈關鍵角色。

堅持民主 贏得西方民主陣營支持

依據《經濟學人》評比，台灣二○二三年在全球「民主指數」排名高居第十名，超越英美德法等民主先輩。台灣最顯著的進步是，由二○○○～二○一九年間之第卅多名，於二○二○年直接躍升至第十一名，並從此排列前十名。依據《經濟學人》評分，台灣屬於「完全民主」國家，中國則屬於「威權政權」，排名第一四八名。西方民主陣營絕不會讓一個民主國家落入極權國家的手中。

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早期西方國家還對「中國崛起」之利弊有所爭辯。美國在鄧小平一九九二年南巡後實行經濟改革開放以來，還對中國未來可能因經濟發展而由威權走向民主寄予厚望，但後續的江澤民、胡錦濤及習近平等之一連串作為，已讓美國及西方陣營徹底失望。

台灣雖然今年也跟韓國一樣面臨朝小野大之窘境，但一直透過民主機制解決紛爭。中國國民黨過去卅八年之「戒嚴時期」（一九四九～一九八七），剝奪憲法賦予人民的自由權利，讓台灣民眾謹記在心。

總統賴清德日前也說：「卅八年戒嚴傷害大，絕不走回頭。」「我們應該要勇敢面對過去黑暗的歷史，同時記取教訓，避免錯誤的歷史重演。政府會採取積極行動，勇於與社會溝通，並堅定守護台灣民主、自由、法治與人權的生活方式。」

扮演AI供應鏈關鍵角色

人工智慧（AI）是繼人類發明蒸汽機、電氣、電子計算機後第四次工業革命，台灣躬逢其盛，扮演AI供應鏈關鍵角色：晶片及伺服器等。根據韓國「中央日報」引述業界人士報導，台積電已掌握全球九十九％的AI晶片生產，輝達、微軟、OpenAI等AI巨頭紛紛轉向台廠供應鏈。台積電的二奈米試產良率超過六成，相較下英特爾的18A製程良率不到十％，並遭到博通撤單。三星的二奈米良率則掙扎於十至廿％，導致無法量產。其實台灣搭上AI熱潮的公司不僅台積電，超過四十家與AI相關的企業，占MSCI台灣指數權重達七十三％，而韓國僅卅三％，台灣已成為民主陣營的最重要AI供應來源。

（作者是退休貿易推廣人員）

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