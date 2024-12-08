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自由廣場》預防孤獨死 活得燦爛、死得安然

2024/12/08 05:30

◎ 李月治

為了預防孤獨死，日前賴總統指示要加強送餐服務。明年台灣將邁入超高齡社會，單身人口、獨居老人愈來愈多，孤獨死似是不可避免的趨勢，孤單上路或許不是最淒涼，但若等到死亡多日，屍身腐爛長蛆、惡臭撲鼻才被發現，如此生前孤零、死後悲涼情景，就讓人渾身顫慄。

既然死亡是不可避免的命運，那如何在死亡的第一時間就被發現？留給親友一副沒有腐壞，可供念想的安詳遺容。平日獨居老人就要廣結善緣，可行的話多交年輕朋友，人人要有一本親情和人脈存摺，以備不時之需。

我小叔在另一半過世後，無子女的他獨居老宅。所幸他交遊廣闊，平時對幾個晚輩外甥女照顧有加，關係良好。現在年紀大了，兩個外甥女天天問候，提醒他吃藥回診，獨居但不孤單。

七十幾歲的遠房嬸婆，以前住在花蓮，晚年搬來台北和兒子同住，但兒子媳婦工作忙碌，多數時間一個人在家，還好她不孤僻宅家，每天到廟裡當義工，每天傳早安圖給我，我回傳時，會留意她已讀沒，直到信息出現「已讀」才放下心；鄰居大姊在女兒出嫁後獨居，早已退休的她鮮少和外面連結，每天聽到她開門關門的聲音，知道她平安無恙，我心也才踏實。

以前農村社會幾乎不曾聽聞孤獨死，主要是鄉下人情味濃厚，村莊家家戶戶大門敞開，互通有無，誰生病誰獨居，天天有人探視關心，當然不可能有此現象。現代人生活匆匆，自顧不暇，但只要多一份心留意周遭鄰里親友，就會減少死後無人問津的現象。

預防孤獨死，賴除了善用政府資源，獨老也要自強自救，每個人都不能遺世獨立，一定要敦親睦鄰，經營好親情和人際關係，結交善朋友，只要不把自己孤立起來，就沒人能孤立你。

願獨居長者的最後一哩路不孤單，有人陪伴，願每個人都能「活得燦爛，死得安然。」

（作者從事服務業）

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