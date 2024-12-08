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自由廣場》就是台灣人 誰跟你當中國台北人？

2024/12/08 05:30

◎ 林志翰

馬英九基金會邀請來台的中生團祝賀「中國台北隊」奪得十二強冠軍，引發砲轟後，馬辦執行長蕭旭岑還稱，中生也可以講「中國台灣」，因為「我們都屬於一個中國」，要大家別苛責。

想不到，國民黨不分區立委許宇甄更荒謬，在質詢陸委會時，竟以「中國台北」是中國慣用矮化台灣的用詞，既是慣用語就應尊重，何來不妥！就像「我們」也非常尊重「中華台北」的慣用語是「台灣」，更質問有任何民調顯示台灣人民對這類發言反感嗎？

首先，「中國」國民黨樂愛「中國」兩字，這是難以改變的事實，但是台灣人民，你們想當「中國」台北人？許宇甄立委以沒有民調顯示台灣人民對這類發言反感為由，強加「中國」台北的政治認同給台灣人民，惟有透過拒投「中國」國民黨，表達拒當「中國」台北人的意志，國民黨才會正視台灣主體性。

「中國台北」是一種政治操作，將台灣定位為中國的附屬，就是一種「自我矮化」。筆者身為台南人，莫名其妙變成「中國」台北人，台南在地認同感被剝奪，強迫我去認同那政治體制異於台灣、土地情感從未有過的獨裁中國。中國領導人習近平是台灣民選投票出來的國家領袖嗎？共產黨專制獨裁的作為有在民主自由的台灣實施過嗎？

筆者試問，許宇甄膽敢要求中國，我們的慣用語是「台灣」，請尊重我們叫做「台灣」嗎？這年代，大家都避免使用歧視性的話語來傷害他人，學習尊重和包容，結果許宇甄立委聽到中國歧視台灣的用詞，竟然是要被傷害的台灣人民尊重中生的說法。邏輯錯亂之人從事國家立法工作，難怪國會亂政、全面癱瘓政府施政，已成為許多人共同的感受與擔憂。

最後，她還說，「我們」也都非常尊重「中華台北」叫做「台灣」，請問這裡的「我們」是誰？她不是「中華台北」人，也不是台灣人，難道是高高在上的中國人？她的立委薪資也是中國共產黨給的嗎？

（作者為國中教師）

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