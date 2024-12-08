自由廣場》共諜無所不在 要積極拿出對策！

◎ 莊勝榮

總統府四位憲兵遭中共特工吸收，手機翻拍洩露機密，賺取上百萬元，被起訴貪污及違反國安法罪。震驚各界，法院勿再高高舉起，輕輕放下，縱放間諜。

國共內戰，國民黨失敗原因很多，有一條是，共產黨滲透在國民黨的軍隊及政府要職，多到不勝枚舉。尤其情報頭子戴笠飛機失事身亡後，國民黨的特工系統失靈，導致共產黨特務如入無人之境。就連蔣介石、胡宗南、北平軍區總司令傅作義等多人旁邊都有特務，最扯的是傅作義女兒就是個臥底大特務。

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中共臥底滲透在台灣各界，從總統府、立法院、中央政府、軍隊，乃至於地方政府、媒體、宮廟、民間團體之共產細胞特務，有多少人呢？恐怕連台灣七大情報系統也說不準。他們散佈疑賴、疑美論，用來迷惑、洗腦無知之普羅大眾。而這些政客為了政權及利益，甘為其鷹犬及螟蛉，支持者卻被蒙在鼓裡，成為無知而出賣靈魂、國家之傻瓜共犯而不自知。

台灣有忠誠的反對黨嗎？恐怕少得可憐，他們口中的忠於國家是哪個國家？這是人民共同的問號。看看那些人那張嘴臉，口口聲聲說「我們習近平」、「我們中國多強」，且刪潛艦預算，這些人還有臉領台灣人民的納稅錢嗎？

自由民主國家對付敵人，不能用自由之態度，更不能用民主之方式，這套民主自由不適合對付共諜及共產黨。雖然憲法第廿三條早有明文，人民之基本權利，危害社會秩序或公共利益時，可以法律限制。但國會及各界有多少共諜滲透其中，如何過半數以法律剷除這些臥底在台灣之共產黨間諜？借鏡他國運用死刑犯為國效命，是對付共產黨策略之一。派遣七大情系統重要人員赴美吸取CIA或FBI打擊間諜經驗，也是辦法之一。至於其他妙計盡在不言中。

總之，對付共諜及共產黨不能束手無策，這是國安問題，也是國家存亡關鍵，更是你我的生死關頭。政府長期把它當作司法問題，大錯特錯！

（作者為律師、第三屆國大代表）

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